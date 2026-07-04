Taylor Swift i Travis Kelce stanęli na ślubnym kobiercu 3 lipca podczas przyjęcia zorganizowanego w nowojorskim Madison Square Garden. Choć do tej pory nie opublikowano zdjęć z wydarzenia, media co rusz dowiadują się nowych szczegółów. Przypomnijmy, że para od lat jest uznawana za jedną z najgorętszych "it-couple" światowego show-biznesu.

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Taylor Swift i Travis Kelce oficjalnie małżeństwem. Poznali się w zaskakujący sposób

Początek znajomości piosenkarki i futbolisty sięga jeszcze 2023 roku. Wówczas w lipcu Taylor występowała w ramach swojej trasy Eras Tour na stadionie Arrowhead w Kansas City. Kelce miał wtedy przygotować dla gwiazdy "bransoletkę przyjaźni" z jego numerem telefonu, gdyż nie krył, że od lat podziwiał Swift jako artystkę. Niestety nie udało mu się jej dostarczyć osobiście. Gdy opowiedział później o tej historii publicznie, dotarło to podobno do samej gwiazdy. Krótko potem media ustaliły, że para zaczęła się spotykać.

Za ich pierwszą randkę przez długi czas uznawano mecz Kansas City Chiefs przeciwko Chicago Bears we wrześniu tego samego roku, gdy Taylor pojawiła się w loży na trybunach stadionu u boku mamy Travisa, Donny Kelce. Para miała później udać się razem na pomeczowe przyjęcie. Dopiero po tym, gdy oficjalnie ogłosili swój związek w 2024 roku, wyjaśnili, iż jeszcze przed wspomnianym meczem rozpoczęli swój związek. Od tamtej pory fani zaczęli używać określenia "Tayvis", łącząc imiona zakochanych.

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Mimo iż wciąż nie pojawiły się zdjęcia ze ślubu pary, dziennikarze zaczęli ujawniać pierwsze szczegóły dotyczące ich hucznego przyjęcia. Podczas gdy fani artystki z zapartym tchem czekają na publikację kadrów z suknią ślubną, redakcja "Page Six" dowiedziała się, kto miał zaprojektować suknię ślubną Swift. Mowa o Jonathanie Andersonie, dyrektorze kreatywnym domu mody Christiana Diora. - Poszła w klasykę, wybierając klasyczną białą suknię od Diora - przekazał mediom anonimowy informator. Co ciekawe, także ukochany piosenkarki miał zaprezentować się w kreacji od tego samego projektanta.