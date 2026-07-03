Gozdyra boleśnie zakpiła z wydawcy na wizji. "Masz problem..."

Agnieszka Gozdyra słynie nie tylko z ostrych i wnikliwych pytań, ale także zachowań pełnych temperamentu. Tym razem podczas "Debaty Gozdyry" w Polsat News podpadł jej wydawca programu. Dziennikarka szybko zorientowała się, że redakcyjny kolega coś pomieszał i od razu mu to wytknęła.

REKLAMA

Zobacz wideo Janosz ostrzegano przed Wojewódzkim. "Nie mieliśmy sztamy"

Gozdyra spojrzała na wyniki sondy i się zaczęło. "Ja sobie teraz zerknę na stronę..."

W trakcie trwania programu widzowie mogli zagłosować w sondzie. "Czy lekarze powinni się zgodzić na kominy płacowe i jawność zarobków?" - brzmiało pytanie. Na pasku umieszczonym pod pytaniem wyświetliły się wyniki. "Tak - 9,8 proc., Nie - 90,2 proc." - zobaczyli widzowie. Wyniki od razu wydały się podejrzane Gozdyrze, która stwierdziła, że musiało dojść do pomyłki. - Jest tak, że wydawca wprowadza ręcznie wyniki. Ja sobie teraz zerknę na stronę polsatnews.pl i zobaczę, jakie są wyniki sondy z pytaniem: czy lekarze powinni zgodzić się na kominy płacowe i jawność zarobków. 90,2 proc. odpowiada "tak" - stwierdziła Gozdyra i przy okazji wyjawiła kulisy programu.

Gozdyra wytknęła wydawcy pomyłkę w wynikach sondy Gozdyta wytknęła wydawcy pomyłkę w wynikach sondy. Fot. Polsat News screen

Wydawca pomieszał wyniki w programie Gozdyry. "Masz problem z odróżnianiem kolorów"

Okazuje się, że faktycznie doszło do pomyłki. - Nie, jest odwrotnie, mój drogi. Rozmawiam z wydawcą w tej chwili. Kochany, odwróciłeś [wyniki - red.] albo masz problem z odróżnianiem kolorów. Tak ci powiem na wizji, kochany mój wydawco - dodała Gozdyra. Dziennikarka postanowiła pokazać poprawne wyniki sondy na telefonie. Po chwili zaktualizowane wyniki głosowania widzów pojawiły się także na ekranach. - Przy wprowadzaniu ręcznym to się zdarza. Wczoraj mieliśmy taki sam czeski błąd - wyznała Gozdyra.

Dodajmy, że program "Debata Gozdyry" odnosił się do głośnego tematu ujawnionych nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym Warszawskiego Szpitala Południowego. Pod koniec czerwca w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono zamierzone działania resortu w tej sprawie. Ministra zdrowia wyjawiła wówczas, że planuje zlikwidować tzw. kominy płacowe. - Musimy stworzyć dialog, w którym będzie to możliwe - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda.