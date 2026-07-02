Daniel Olbrychski, jak i wiele innych znanych i lubianych aktorów, dołączył oficjalnie do obsady 11. sezonu kultowego "Rancza". Jak już wiemy, wcieli się on w rolę Ignacego Japycza, kuzyna znanych widzom z "ławeczki" Japyczów - granych przed laty przez Leona Niemczyka oraz Franciszka Pieczkę. - Od razu powiedziałem żonie, że nieważne nawet, jak zagram, ale sam fakt, że mogę pojawić się w tym serialu, jest dla mnie zaszczytem. To, że tam wejdę, będzie moim znakiem, jak kocham to całe "Ranczo" - skomentował dla "Faktu" Olbrychski. Teraz mogliśmy zobaczyć aktora w serialowej charakteryzacji.

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Daniel Olbrychski jako nowy Japycz w "Ranczu". Są zdjęcia z planu serialu

"Szczęście niepojęte. Pan Daniel Olbrychski w 'Ranczu'. Zobaczcie, jaka stylóweczka..." - napisała w mediach społecznościowych Eliza Piotrowska, dziennikarka Radia Eska, publikując do tego kilka kadrów wraz z Olbrychskim. Jak możemy zobaczyć, aktor jest na nich wystylizowany na kowboja - ma na sobie skórzaną kurtkę oraz charakterystyczne buty i kapelusz. Choć nie wiemy, jaką dokładnie rolę odegra w nowym sezonie Ignacy Japycz, możemy stwierdzić, że na pewno będzie mógł się pochwalić wyjątkowymi kreacjami.

Olbrychski bardzo podkreślał we wspominanym wywiadzie, że sam jest fanem serialu oraz bohaterów ze słynnej "ławeczki". - Oni wiedzą prywatnie, jak bardzo ich kocham. Naprawdę. Jako Daniel Olbrychski jestem wielkim fanem tych aktorów i tych postaci. Teraz muszą zaakceptować fakt, że pojawia się jakiś nowy kuzyn Japyczów - mówił aktor.

Daniel Olbrychski miał być hejtowany w sieci. Tak zareagował

Tuż po ogłoszeniu, iż Olbrychski dołącza do serialu, w sieci zapanowało niemałe poruszenie. Choć pośród wpisów pojawiły się także hejterskie komentarze, do aktora one nie dotarły. Odniósł się do tej kwestii w wywiadzie. - O hejcie dowiedziałem się od pani. Nie zaglądam do internetu. Na spotkaniach z widownią, (...) gdy mówię, że dołączam do obsady "Rancza", słyszę gromkie brawa - skomentował gwiazdor w rozmowie z dziennikarką "Faktu". Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Olbrychski zareagował na hejt wokół 'Rancza'. Ujawnił, kogo zagra w serialu".