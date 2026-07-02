Kędzierski doceniony przez Miszczaka. Dostał fuchę w Polsacie!

Piotr Kędzierski był sporym zaskoczeniem w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Dziennikarz w parze z Magdaleną Tarnowską bez trudu przechodził przez kolejne odcinki, a na ostatniej prostej wycofał się z rywalizacji, żeby dać pole do popisu bardziej utalentowanym, w opinii jury, kolegom i koleżankom z programu. Teraz czeka go nie lada wyzwanie. Poprowadzi nowy muzyczny program w Polsacie.

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Kędzierski poprowadzi muzyczny teleturniej. To hit w wielu krajach Europy

Wsparcie ze strony widzów w "Tańcu z gwiazdami" musiało zrobić spore wrażenie na Edwardzie Miszczaku. Dyrektor programowy Polsatu postanowił dać Kędzierskiemu kolejną szansę. To właśnie on poprowadzi program oparty na popularnej grze "Hitster". Gra towarzyska jest absolutnym hitem m.in. w Hiszpanii i Kanadzie, a w ostatnim okresie Bożego Narodzenia była także na szczycie list sprzedaży Holandii, Niemiec i Kanady.

Coraz bardziej popularna staje się także w Polsce. W teleturnieju będą grały dwie drużyny złożone ze znanych osób. W kilku rundach gracze układają największe przeboje muzyczne ostatnich dziesięcioleci – od popu, przez rock, po największe krajowe hity, na osi czasu. Zwycięzcy trafiają do finału, gdzie gra toczy się już o nagrodę pieniężną, która będzie przekazana na cel charytatywny.

Miszczak stawia na Kędzierskiego. "Zaufał mu"

Okazuje się, że nie tylko Piotr Kędzierski był rozpatrywany do roli prowadzącego nowy show Polsatu. W grę wchodził także Rafał Brzozowski, który przez lata prowadził "Jaka to melodia?" w TVP, a także Krzysztof "Jankes" Jankowski. Ostatecznie Edward Miszczak postawił jednak na Kędzierskiego. - Edward Miszczak jest zadowolony z tego, jak widzowie Polsatu przyjęli Kędziora w "Tańcu z gwiazdami", zaufał mu i chce dalej na niego stawiać. Niewykluczone jednak, że prowadzących nowy teleturniej będzie więcej. Zdjęcia zaczynają się już na początku lipca - powiedziała Plejadzie osoba związana ze stacją. Emisja programu zaplanowana jest na jesień. Będziecie oglądać? Dajcie znać w komentarzu!