Tegoroczny Open'er Festival rozpoczął się 1 lipca, a jedną z gwiazd, którą mogliśmy tego dnia zobaczyć na scenie, była Zara Larsson. Szwedzka piosenkarka porwała publiczność zgromadzoną na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. W pewnym momencie wokalistka postanowiła wybrać jedną z osób z publiczności. Zaprosiła na scenę mężczyznę, którym okazał się radny Konina. Mężczyzna zabrał głos w mediach, opowiadając o wyjątkowej chwili.

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Zara Larsson zaprosiła na scenę fana. Szybko wyszło na jaw, kim jest

Zara Larsson wybrała z tłumu jednego fana, który pojawił się u jej boku na scenie. Oboje doskonale się bawili, a mężczyzna wywijał razem z piosenkarką (bez problemu poradził sobie z choreografią). Popisał się też nienagannym angielskim i miał okazję zaśpiewać fragment piosenki szwedzkiej gwiazdy. Nagranie z tego wydarzenia szybko podbiło serca internautów. Fanem, który szalał na scenie, okazał się radny Konina - Piotr Czerniejewski, czym pochwaliły się lokalne struktury Lewicy na Instagramie. "A co tu się wydarzyło? Nasz radny z Konina, Piotr Czerniejewski, na scenie z Zara Larsson na Open'er Festival! Zazdrościmy. Bawcie się dobrze w Gdyni!" - przekazano.

W rozmowie z "Glamour" Czerniejewski skomentował sprawę. - Wymanifestowałem to chyba zbyt mocno. Zrobiłem taki transparent, na którym napisałem, że złamałem kolano w marcu i że dzisiaj jestem gotowy, żeby z tobą zatańczyć. Bo faktycznie tak się stało. W marcu ledwo chodziłem, ale miałem ogromną motywację do rehabilitacji. No i jak się okazało, opłaciło się, bo dzisiaj zatańczyłem z Zarą Larsson na scenie. Jestem mega podekscytowany i bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne reakcje. Mam nadzieję, że godnie reprezentowałem naród polski na jedynym koncercie Zary w Polsce - wyjawił na łamach magazynu.

Helena Englert wystąpiła na Open'erze. Niebywałe, co usłyszała od jednego z fanów

Tego samego dnia na Open'erze mogliśmy zobaczyć występ Heleny Englert. W pewnym momencie zaczęła przygotowywać się do kolejnej części show i zmieniała buty - z kozaków i długich skarpetek (pod spodem miała krótsze) na białe adidasy. - Ale na OnlyFansie się szybko sprzeda - stwierdziła, rzucając przy tym skarpetką. - Mój Onlyfans to... Żartuję, jeszcze - dodała. Nagle jeden z fanów odezwał się spod sceny. - Pokaż stopy! - padło. Englert postanowiła zareagować. - Nie stać was - odparła, a fani wybuchli śmiechem.