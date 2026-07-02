Fani "Tańca z gwiazdami" zacierają już ręce, czekając na kolejną edycję programu. Poprzednią odsłonę zwyciężył Gamou Fall w duecie z Hanną Żudziewicz. Teraz produkcja raz po raz ujawnia kolejnych uczestników tanecznego show. 2 lipca ogłoszono, że na parkiecie zobaczymy znanego aktora. Tak zareagowali na to widzowie.

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"Taniec z gwiazdami". Znany aktor zatańczy w nowej edycji

Produkcja "Tańca z gwiazdami" ogłosiła, że do grona uczestników nowej edycji dołączył Krzysztof Kwiatkowski. "W rodzinie Tańca z Gwiazdami powitamy jesienią Krzysztofa Kwiatkowskiego. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, znany z takich produkcji serial 'Hotel 52', 'Pierwsza Miłość' czy 'M jak Miłość', a także uczestnik siódmej edycji programu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo', tym razem stanie nie na deskach teatru, a na naszym parkiecie" - przekazano we wpisie na na Instagramie. Post od razu wzbudził emocje. Fani programu są zachwyceni tym wyborem. "No to jestem za Krzysiem i będe mu mocno kibicować", "Bardzo lubię pana Krzysztofa! Trzymam kciuki!", "Ale zaskoczenie, całkowicie pozytywnie", "Ale ekstra, to już wiem komu będę kibicować" - czytamy w komentarzach pod wpisem.

"Taniec z gwiazdami". Kogo zobaczymy na parkiecie w 19. edycji? Jeden z jurorów zniknie z programu

Dotychczas produkcja zdecydowała się na ujawnienie pięciorga uczestników nowej, 19. edycji. Oprócz wspomnianego aktora, na parkiecie zobaczymy: Helenę Englert, Mandarynę, Andrzeja Rosiewicza oraz Piotra Gumulca. Wiadomo, że swoją przygodę z programem zakończyła Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury przez pięć edycji. "Ewa Kasprzyk podjęła decyzję o odejściu z "Tańca z Gwiazdami" ze względu na dużą liczbę innych zobowiązań zawodowych. Aktorka zasiadała w jury najpopularniejszego show w Polsce od wiosny 2024 roku" - przekazano w poście na Instagramie. Jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi aktorkę. W kuluarach mówiło się, że na jej miejsce wskoczyć ma Anna Mucha. Sama zainteresowana odniosła się do sprawy, sugerując, że nie zasiądzie w jury. - Cieszę się, że nieustająco jestem gorącym nazwiskiem i mogę wesprzeć promocyjnie tak wspaniały format. Wszystkie niedziele mam już zajęte - przekazała Kozaczkowi.