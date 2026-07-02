Zara Larsson jest obecnie jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Jej hity, takie jak m.in. "Lush Life", "Stateside" i "Midnight Sun" podbiły listy przebojów także w Polsce. Nikogo nie zdziwił więc fakt, iż Zara pojawiła się w gronie wykonawców na Open'er Festivalu 2026 w Gdyni. Koncert piosenkarki transmitowała TVP, a telewidzowie prędko ocenili koncert Larsson.

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Zara Larsson wystąpiła przed publicznością na Open'erze. W komentarzach: "Super" vs "Dramat"

Pod nagraniami i zdjęciami z występu Larsson w Gdyni prędko zaroiło się od komentarzy internautów. Jak się okazało, widzowie byli mocno podzieleni. "Super koncert", "Mega pozytywna energia, świetna laska", "Wspaniały występ!", "Wow, co to był za koncert! Już dawno nikt nie zrobił na mnie takiego wrażenia. To trochę za dużo, żeby tak wyglądać, tak śpiewać i tak tańczyć jednocześnie!", "Ależ ona śpiewa!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów fanów szwedzkiej artystki.

Z drugiej strony pojawiło się również sporo głosów bardziej krytycznych. "Rany! To Open'er?", "Co to ma być?", "Toż to jakaś pomyłka!", "Dramat", Teraz czekam, aż pójdziecie na całość i na żywo puścicie koncert Fagaty" - komentowali mniej przychylni oglądający, którym nie podobały się nie tylko odważne stylizacja i choreografia gwiazdy, ale też poziom artystyczny, który prezentowała.

TVP zachęca do oglądania transmisji z Open'era. Tych artystów będzie można zobaczyć

Przypomnijmy, że na antenie Telewizji Polskiej nie są emitowane wszystkie występy z tegorocznego Open'era. Pierwszego dnia festiwalu publiczny nadawca zdecydował się pokazać koncert Zary Larsson oraz zespołu The xx. Co ważne, w przypadku tych drugich, występ transmitowano jedynie na antenie TVP Kultura. W kolejnych dniach wydarzenia widzowie będą mieli szansę zobaczyć także koncerty The Cure (3 lipca na TVP1, TVP Polonia oraz TVP Kultura), Addison Rae i Teddy'ego Swimsa (4 lipca na TVP Kultura) oraz muzykę Fryderyka Chopina w festiwalowym wydaniu (2 lipca na TVP2).

Jak mogliśmy przeczytać pośród komentarzy internautów, wiele osób żałuje, że nadawca publiczny nie emituje wszystkich występów z festiwalu. Użytkownicy domagali się pokazu koncertów m.in. Florence + The Machine oraz Jennie.