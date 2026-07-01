Pirowski się gubił, ale Krzan go ratowała. Oceniamy debiut nowych prowadzących "DDTVN"

"Dzień dobry wakacje" to spin-off "Dzień Dobry TVN", który emitowany jest w TVN od początku lipca do końca sierpnia. Wakacyjny debiut zaliczyli właśnie Izabella Krzan i Jan Pirowski, którzy zostali nowym duetem prowadzących. Prezenterka ma już doświadczenie w śniadaniówkach - prowadziła "Pytanie na śniadanie". Dziennikarz dał się już poznać widzom jako prowadzący "Mam talent!". Producenci połączyli ich energię i doświadczenie. Za nimi ekranowy debiut, który miałam okazję obejrzeć. Takie mam wnioski.

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Izabella Krzan i Jan Pirowski sprawdzą się w "Dzień dobry TVN"? Takie mam zdanie

1 lipca w "Dzień dobry wakacje" powitali nas Izabella Krzan i Jan Pirowski. O ich debiucie w programie rozpisywały się media. Postanowiłam obejrzeć odcinek śniadaniówki z ich udziałem. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to pozytywna energia, która bije od tej dwójki. Prezenterka od razu weszła w rolę i świetnie się w niej odnalazła. Widać, że Miss Polonia 2016 jest stworzona do tego, by pracować w telewizji. Jest naturalna, potrafi rozsądnie reagować na losowe sytuacje, które charakteryzują telewizję na żywo, i wychodzić z nich bez szwanku. Wplata celne komentarze, a goście mogą czuć się komfortowo, rozmawiając z nią. To jest świetny materiał na gospodynię śniadaniówki.

U Piorowskiego wyczuć można było tremę i nieco sztywności. W niektórych sytuacjach stres brał górę, wprowadzając nieco zamętu. Prezenter co jakiś czas się gubił, ale tu z pomocą przychodziła mu właśnie Krzan, u której widać doświadczenie w śniadaniówkach. To doskonale pokazywało, że para się uzupełnia i ich wybór nie był przypadkowy. Z pewnością im dłużej będą prowadzić program, tym Pirowski będzie bardziej swobodny. Całościowo jednak oceniam jego debiut pozytywnie.

Izabella Krzan i Jan Pirowski staną się ulubieńcami widzów "Dzień dobry TVN"?

Nie da się ukryć, że prezenterom zależy nie tylko na sprawnym prowadzeniu programu, ale i pozytywnym przyjęciu przez widzów. Czy nowy duet ma szansę podbić ich serca? Myślę, że jak najbardziej tak! Krzan i Pirowski są jak powiew świeżości - wprowadzają energię, która może przyciągać. Oboje są charyzmatyczni i zdecydowanie wpisują się w schematy dobrych gospodarzy. Ogląda się ich po prostu z przyjemnością, co zdaje się być kluczem do osiągnięcia sukcesu. Sprawdzają się jako duet, choć nie da się ukryć, że na temat moment na gwiazdę tej pary wyrasta jednak Krzan. Trudno jednak wyrokować, co się będzie działo, zaledwie po jednym odcinku, który poprowadzili. To pokaże - jak to zwykle bywa - czas.