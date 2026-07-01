Grał Marianka Solejuka w "Ranczu". Tak dziś wygląda. "Boże, jak Marianek wyrósł"

Ruszyły zdjęcia do kontynuacji "Rancza" - "Ranczo: Zemsta wiedźm". Sześcioodcinkowy serial ponownie zabierze widzów do Wilkowyj i pokaże dalsze losy mieszkańców wioski. Aktorzy związani z produkcją, już teraz pokazują kulisy jej powstawania. Do tego grona dołączyła Katarzyna Żak, która na najnowszej relacji na InstaStories pokazała, że gra wspólne sceny z Jędrzejem Cempurą, a więc jednym ze swoich serialowych synów. Nie ukrywała przy tym, że postać Marianka Solejuka bardzo się zmieniła.

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Tak dziś wygląda Marianek Solejuk

O tym, że w najnowszej odsłonie "Rancza", jednym z bohaterów będzie Marianek Solejuk wiadomo było od dawna. Wygadał się sam reżyser serialu, na antenie radiowej Jedynki. Wojciech Adamczyk zdradził wówczas, że chce skupić się na dzieciach bohaterów, które już dorosły. - To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło dziesięć lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka, a pan Marian - powiedział w lutym tego roku (więcej o tym, jaki jest pomysł Adamczyka na nowe "Ranczo", przeczytacie TUTAJ).

Teraz Katarzyna Żak, zdradziła, że w Mariana Solejuka dalej będzie wcielał się Jędrzej Cempura. Aktorka na InstaStories relacjonowała bowiem kulisy nowej produkcji. - Nostalgia, łza się w oku kręci. Wróciłam dzisiaj na plan do Jeruzala. Nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, bo Jeruzal wypiękniał - mówiła na nagraniu, pokazując ulice Jeruzala, a więc serialowych Wilkowyj. Na następnym nagraniu aktorka ujawniła, że miała wspólne sceny z Jędrzejem Cempurą.

Boże, jak Marianek wyrósł... Gramy taką scenę, choć na razie od 8 rano podróżujemy autem po Jeruzalu. Jest wspaniale

- cieszyła się aktorka, robiąc przy okazji zbliżenia na twarz serialowego syna. Na ujęciach widać, że Marianek jest już dorosły, ale nie zmienił swojego upodobania do noszenia sportowych czapek z daszkiem.

Tak dziś wygląda Marianek Solejuk. ZDJĘCIAOtwórz galerię

Do "Rancza" wraca też Maciej Sakowicz-Cempura

Wiadomo już, że w produkcji zobaczymy Macieja Sakowicza-Cempurę, który wcielał się w rolę innego syna Kazimiery Solejuk - Szymka Solejuka. Sakowicz-Cempura niedawno gościł w "Pytaniu na śniadanie", gdzie zdradził, że choć na razie nie pojawił się jeszcze na planie nowych odcinków, pozostaje w stałym kontakcie z twórcami. - Jeszcze mnie nie było na planie zdjęciowym, na razie jesteśmy w kontakcie - wyznał. Gdy prowadzący Łukasz Nowicki zapytał wprost, czy widzowie znów zobaczą go w serialu, aktor bez wahania potwierdził.