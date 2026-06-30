W miniony weekend Kabaret Skeczów Męczących miał wystąpić przed publicznością w Chojnicach. Wszystko było już przygotowane, jednak tuż przed rozpoczęciem wydarzenia artyści zdecydowali o przełożeniu występu. Powodem okazały się nie tylko panujące upały, ale również brak służb medycznych, które miały zabezpieczać imprezę. O swojej decyzji poinformowali fanów w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. To niestety nie spodobało się wszystkim. Jeden komentarz wyjątkowo przyciągnął uwagę kabareciarzy.

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Kabaret Skeczów Męczących odwołał występ. W komentarzach wybuchła afera

Kabaret Skeczów Męczących w niedzielę 28 czerwca wydał oświadczenie. "Drodzy państwo, takie mamy warunki. Jest już ponad 30 stopni. Ze względu na was musimy przełożyć dzisiejszy występ. Jak widzicie wszystko jest. Jest scenografia, są krzesełka ponumerowane... To znaczy nie wszystko jest, ponieważ nie przyjechały służby medyczne, które były zamówione" - przekazali. Jednocześnie zapewnili, że wydarzenie odbędzie się w nowym terminie. "Bardzo nam przykro, bo jesteśmy jak widzicie gotowi. Mieliśmy tutaj salwy dobrego humoru dla was, ale bezpieczeństwo przede wszystkim" - dodali.

Pod opublikowanym filmem błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Zdecydowana większość internautów doceniła odpowiedzialne podejście kabaretu i podkreślała, że bezpieczeństwo widzów oraz artystów powinno być najważniejsze. Nie zabrakło jednak również krytycznych głosów. Jeden z użytkowników Facebooka skwitował całą sytuację krótkim wpisem: "Grunt, że kasa wzięta". Taki komentarz nie umknął uwadze członków Kabaretu Skeczów Męczących, którzy postanowili odnieść się do zarzutów.

Kabaret Skeczów Męczących odniósł się do zarzutów. Artyści wprost odpowiedzieli krytykom

Odpowiedź Kabaretu była stanowcza i pokazała, że przełożenie wydarzenia oznacza dla organizatorów i artystów również konkretne straty finansowe. "Łatwo tak pisać, bo 'co to kosztuje?'. Dla nas kosztuje to: opłacenie techniki, sali, scenografii i ochrony, a następnie opłacenie tego drugi raz w drugim terminie" - odpisali internaucie. Wiele osób stanęło po stronie kabaretu. W obliczu rekordowych temperatur i braku odpowiedniego zabezpieczenia medycznego artyści uznali, że nie warto ryzykować zdrowia ani publiczności, ani własnego zespołu. Co sądzicie o takiej sytuacji?