Internauci w szoku po tym, co zobaczyli u Andrzeja z Plutycz. "Taki upał, a oni..."

"Rolnicy. Podlasie" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Jego bohaterowie zyskali rozpoznawalność w całej Polsce. Niektórzy poprzestali na udziale w produkcji, inni postanowili wykorzystać swoją popularność i pójść o krok dalej. Świetnym przykładem jest Andrzej z Plutycz, który rozkręcił swoją działalność w sieci. Rolnik kilka lat temu założył kanał na YouTubie, który obecnie obserwuje 145 tys. osób. Ostatnio Andrzej wrzucił na niego nowe nagranie, w którym pochwalił się efektami kolejnych remontów na swoim gospodarstwie. Pod filmem szybko zaroiło się od komentarzy. Internauci zwrócili m.in. uwagę na pracę w wysokiej temperaturze.

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"Rolnicy. Podlasie". Andrzejowi oberwało się za nową wylewkę. "Co to jest?"

Andrzej niedawno zdecydował się na kolejną "inwestycję". Wykopał wielki dół za swoim domem i zalał go betonem. - Etap końcowy. Zaraz przyjedzie beton, będziemy zalewać. Będzie skończone pod budowę. (...) Gdy zastygnie, będzie szła budowa i już niedługo zobaczycie, co tu będzie stało - opowiadał na nagraniu Onopiuk. Gdy jedni zastanawiali się, co stanie na wylanym betonie, inni komentowali przebieg prac. Robotnicy dawali z siebie wszystko mimo wysokich temperatur. "Pracować w taki ukrop to niebezpieczne", "W upał się w domu siedzi, a nie beton wylewa", "Taki upał, a oni robią wylewkę" - pisali.

Niektórzy mieli również uwagi do samej wylewki. "Co to jest? A gdzie zbrojenia?", "Inwestycja to coś, na czym można zarabiać. Na garażu raczej zarobku nie będzie", "Zrobili wylewkę, a kury i kaczki na nią weszły", "Nie wygląda to dobrze" - czytamy.

Andrzej z PlutyczOtwórz galerię

"Rolnicy. Podlasie". Nowa "inwestycja" Andrzeja budzi coraz więcej emocji

- Zaczynamy nową inwestycję. To ogromna niespodzianka. Ludzie się interesują, co znowu wymyśliłem. Musicie trochę poczekać - z tydzień, może więcej. Zobaczycie, co tu powstanie. Czas pokaże, co tu zrobimy - mówił ostatnio podekscytowany Andrzej. Onopiuk do tej pory nie zdradził, co będzie wspomnianą inwestycją. Opcji jest naprawdę dużo. Internauci podzielili się swoimi przemyśleniami. "Chyba nowy kurnik", "Nie wiem, czy trafiłem, ale mi to wygląda na basen", "Altana będzie" - pisali. A wy jak myślicie?