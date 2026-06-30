Choć od emisji ostatnich odcinków "Rancza" minęło już kilka lat, widzowie wciąż z ogromnym sentymentem wracają do mieszkańców Wilkowyj. Jednym z bohaterów, którzy dorastali na oczach całej Polski, był Szymek Solejuk, w którego wcielał się Maciej Sakowicz-Cempura. Aktor w programie "Pytanie na śniadanie" wrócił wspomnieniami do początków swojej przygody z planem. Jak przyznał, w produkcji zagrał dzięki swojemu starszemu bratu. - Do "Rancza" trafiłem za sprawą mojego brata. Jędrzej wygrał casting. Z racji tego, że siedmioro dzieci dobrze by było, żeby były podobne do siebie, to również ja dołączyłem - wspominał. Wyznał również, czy zobaczymy go w najbliższej odsłonie serialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Królikowskiego o powrót "Rancza". "Nie da się odtworzyć"

Tak dziś wygląda serialowy Szymek z "Rancza". Zobaczymy go w nowych odcinkach?

Jednym z najbardziej wyrazistych wspomnień z planu "Rancza" pozostała dla Macieja scena z tajemniczo poruszającą się śrubką. - Pamiętam, jak się mocowała technika z tym, że śrubka ma się przetoczyć po stole. Była próba z magnesem i śrubką pod stołem, ale ruch nie był w ogóle płynny - opowiadał.

Największe emocje wzbudziły jednak słowa dotyczące przyszłości kultowej produkcji. Maciej Sakowicz-Cempura zdradził, że choć na razie nie pojawił się jeszcze na planie nowych odcinków, pozostaje w stałym kontakcie z twórcami. - Jeszcze mnie nie było na planie zdjęciowym, na razie jesteśmy w kontakcie - wyznał. Gdy prowadzący Łukasz Nowicki zapytał wprost, czy widzowie znów zobaczą go w serialu, aktor bez wahania potwierdził. Ta krótka odpowiedź wystarczyła, by rozbudzić nadzieje fanów, którzy od miesięcy wyczekują kolejnych informacji o powrocie "Rancza". Cieszycie się?

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Życie prywatne serialowe Szymka. Aktor "Rancza" pochwalił się radosną nowiną

To jednak nie jedyne zmiany w życiu serialowego Szymka. Aktor przygotowuje się również do zupełnie nowej życiowej roli. W rozmowie wyznał, że już wkrótce wraz z żoną powita na świecie pierwsze dziecko. - Spodziewam się wraz z żoną dziecka. Jest to lada moment - zdradził. Nie ukrywał też, że towarzyszą mu ogromne emocje. - Byłoby dziwne, gdybym nie drżał. Bardzo się cieszę. To będzie jakiś magiczny czas. Na pewno też trudny i wymagający. Zdajemy sobie z tego sprawę cały czas - przyznał. Z tego powodu zaplanował nawet przerwę od pracy, aby pierwsze tygodnie po narodzinach dziecka spędzić z rodziną. ZOBACZ TEŻ: Wyciekły szczegóły nowego "Rancza". Stalińska robi niezłą zadymę. I nie tylko ona!