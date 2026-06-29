Już na jesień bieżącego roku "Ranczo" wróci po dziesięciu latach do polskiej telewizji. Nagrania do nowego sezonu kultowego serialu już ruszyły, przez co wiemy, że na naszych ekranach zobaczymy wielu bohaterów z poprzednich odsłon serii. Zważając na fakt, iż "Ranczo" będzie osadzone w teraźniejszości, postacie również "postarzeją się" o dekadę. Za kulisami zaczęto teraz rozprawiać na temat aktorki, która wcieli się w pociechę Lucy (Ilony Ostrowskiej) oraz Kusego (Pawła Królikowskiego) - serialową Dorotkę.

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"Ranczo" powraca z 11. sezonem. To ona ma wcielić się w Dorotkę

Jak już wiadomo, w obsadzie serialu ponownie znajdą się m.in. Cezary i Katarzyna Żakowie, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Magdalena Kuta, Piotr Ligienza, Marta Chodorowska oraz Arkadiusz Nader. Tuż obok znanych i lubianych postaci pojawią się jednak nowe twarze. W Dorotkę, która w ostatnim sezonie "Rancza" miała kilka lat, wcieliły się wówczas bliźniaczki Wiktoria i Weronika Kunka. Po dziesięciu latach, dziewczynkę ma jednak zagrać nowa aktorka.

Media rozpisują się, iż córkę Lucy i Kusego zagra teraz Karolina Ludwiniak. Młoda aktorka faktycznie dołączyła do ekipy "Rancza", jednak produkcja nie potwierdziła dotychczasowo, iż odegra rolę akurat Dorotki. Ludwiniak ma już przy tym na koncie spore sukcesy - studiowała aktorstwo na Royal Holloway oraz Uniwersytecie Londyńskim oraz pojawiła się w wielu anglojęzycznych produkcjach.

Bohaterowie "Rancza" będą musiały zmierzyć się z "wiedźmami". Wiadomo, kto je zagra

Jak wiadomo na ten moment, w nowym sezonie "Rancza" bohaterowie będą musieli zmierzyć się z tajemniczymi "wiedźmami". Choć nie poznaliśmy szczegółów scenariusza, wiemy już, kto dokładnie wcieli się w nowe postacie. Będą to m.in. Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Wyciekły szczegóły nowego 'Rancza'. Stalińska robi niezłą zadymę. I nie tylko ona!"