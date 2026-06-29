Agata Tomaszewska-Wolna opublikowała w mediach społecznościowych krótkie nagranie zza kulis studia TVN24. Film został zarejestrowany tuż przed rozpoczęciem porannego programu "Wstajesz i wiesz", gdy na widocznych w studiu zegarach była godzina 5.48. Na nagraniu dziennikarka tańczy pomiędzy biurkami, pokazując, że nawet bardzo wczesna pora nie odbiera jej dobrego humoru.
W opisie filmu Tomaszewska-Wolna z przymrużeniem oka odniosła się do codziennego wstawania o świcie i motywacji do pracy. "Nie oszukujmy się - kiedy dzwoni o 4.00 pierwszą myślą jest rzucenie tej roboty. Ale potem człowiek przypomina sobie, że ma kredyt i nie ma wyjścia. Wtedy wjeżdża piosenka dnia! I już jest dobrze!" - wyznała.
Do wpisu dziennikarka dołączyła utwór "FourFiveSeconds" w wykonaniu Rihanny, Kanyego Westa i Paula McCartneya, który pomaga jej rozpocząć dzień z pozytywną energią.
Pod nagraniem opublikowanym przez Tomaszewską-Wolną szybko pojawiło się wiele komentarzy od internautów. Choć filmik miał humorystyczny charakter, uwagę fanów zwróciła przede wszystkim inna kwestia. Wielu z nich przyznało, że chcieliby częściej oglądać dziennikarkę na antenie TVN24. "Chcemy panią częściej we 'Wstajesz i wiesz'", "Kiedy będę mogła zobaczyć panią w TVN24?", "Dlaczego pani ostatnio prowadzi program coraz rzadziej? Czy szykuje się pani do odejścia z TVN?" - pisali fani.
Agata Tomaszewska-Wolna od 17 lat tworzy parę z dziennikarzem Tomaszem Wolnym. Ich historia rozpoczęła się jeszcze w czasach ich pracy w TVN. To właśnie tam przyszli małżonkowie się poznali, choć początkowo ich relacja miała wyłącznie zawodowy charakter.
Dziennikarz nie ukrywa, że od samego początku darzył starszą o dwa lata koleżankę ogromnym szacunkiem i wiele się od niej nauczył. - Była dla mnie wzorem i pierwszą nauczycielką. To, gdzie dzisiaj jestem, zawdzięczam przede wszystkim mojej żonie, bo to od niej się wszystko zaczęło - przyznał. Z czasem ich znajomość przerodziła się w związek. Po ślubie doczekali się trojga dzieci - Zosi, Tymona i Halszki.