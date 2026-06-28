Koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym od początku wzbudzał ogromne emocje. Tysiące fanów 27 czerwca wypełniły stadion, by usłyszeć największe przeboje artysty i zobaczyć przygotowane z rozmachem widowisko. Tego dnia uczestnikom dawały się jednak mocno we znaki wyjątkowo wysokie temperatury. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia wiele osób szukało schronienia przed słońcem w zacienionych częściach stadionu. Choć po zachodzie słońca warunki nieco się poprawiły, na płycie wciąż panował ogromny zaduch. Organizatorzy od początku apelowali o ostrożność i regularnie rozdawali wodę, jednak przy tak dużej liczbie osób szybko okazało się, że to może nie wystarczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Sanah i Podsiadło grają stadiony. A co z Zalewskim? "Nie będziemy się zasłaniać latającymi dywanami"

Szokująca sytuacja na koncercie Dawida Podsiadły. Potrzebna była pomoc medyków

Problemy pojawiły się niemal natychmiast po rozpoczęciu koncertu. Jak relacjonowano z miejsca wydarzenia, pod sceną zasłabła jedna z fanek. Jak przekazywał "Fakt", kobieta wymagała natychmiastowej pomocy medycznej i została przetransportowana do punktu ratunkowego. Trudne warunki wpłynęły również na przebieg samego koncertu, który rozpoczął się z około półgodzinnym opóźnieniem. Dawid Podsiadło szybko zareagował na sytuację panującą na stadionie. Po wykonaniu zaledwie dwóch pierwszych utworów zwrócił się do publiczności i zarządził krótką przerwę na nawodnienie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, podobne przerwy były później powtarzane jeszcze kilkukrotnie, dzięki czemu zarówno publiczność, jak i muzycy mogli na chwilę odetchnąć od panującego upału.

Trudny wieczór na PGE Narodowym. Dawid Podsiadło zadbał o bezpieczeństwo fanów

Mimo niesprzyjających warunków koncert ostatecznie odbył się zgodnie z planem i nie zabrakło wyjątkowych muzycznych momentów. Na scenie obok Dawida Podsiadły pojawiła się Kasia Sochacka, a później do grona gości dołączył również Pezet, który wykonał utwór "Dom nad wodą". Niecodziennym momentem było także pojawienie się na scenie fana, który możliwość wspólnego występu z Podsiadłą wylicytował podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Choć emocji nie brakowało, część uczestników zwracała uwagę na problemy z nagłośnieniem. Jak relacjonowano z trybun, podczas wypowiedzi artysty dało się odczuć wyraźny pogłos, przez co nie wszyscy mogli zrozumieć kierowane do publiczności słowa. Mimo to wielu fanów doceniło postawę Podsiadły, który w trakcie koncertu wielokrotnie przypominał o konieczności picia wody i dostosowywał przebieg wydarzenia do panujących warunków.