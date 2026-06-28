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Dantejskie sceny na koncercie Podsiadły. Potrzebna była pomoc medyków

Wielkie muzyczne święto na PGE Narodowym zostało zakłócone przez trudne warunki pogodowe. Na samym początku koncertu Dawida Podsiadły doszło do interwencji medyków, a sam wokalista zdecydował się przerwać występ, by zadbać o bezpieczeństwo zgromadzonej publiczności.
Fanka zasłabła na koncercie Dawida Podsiadły. Artysta przerwał występ już po dwóch piosenkach
fot. YouTube/@Fakt GWIAZDY, KAPIF

Koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym od początku wzbudzał ogromne emocje. Tysiące fanów 27 czerwca wypełniły stadion, by usłyszeć największe przeboje artysty i zobaczyć przygotowane z rozmachem widowisko. Tego dnia uczestnikom dawały się jednak mocno we znaki wyjątkowo wysokie temperatury. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia wiele osób szukało schronienia przed słońcem w zacienionych częściach stadionu. Choć po zachodzie słońca warunki nieco się poprawiły, na płycie wciąż panował ogromny zaduch. Organizatorzy od początku apelowali o ostrożność i regularnie rozdawali wodę, jednak przy tak dużej liczbie osób szybko okazało się, że to może nie wystarczyć.

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Szokująca sytuacja na koncercie Dawida Podsiadły. Potrzebna była pomoc medyków

Problemy pojawiły się niemal natychmiast po rozpoczęciu koncertu. Jak relacjonowano z miejsca wydarzenia, pod sceną zasłabła jedna z fanek. Jak przekazywał "Fakt", kobieta wymagała natychmiastowej pomocy medycznej i została przetransportowana do punktu ratunkowego. Trudne warunki wpłynęły również na przebieg samego koncertu, który rozpoczął się z około półgodzinnym opóźnieniem. Dawid Podsiadło szybko zareagował na sytuację panującą na stadionie. Po wykonaniu zaledwie dwóch pierwszych utworów zwrócił się do publiczności i zarządził krótką przerwę na nawodnienie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, podobne przerwy były później powtarzane jeszcze kilkukrotnie, dzięki czemu zarówno publiczność, jak i muzycy mogli na chwilę odetchnąć od panującego upału.

 

Trudny wieczór na PGE Narodowym. Dawid Podsiadło zadbał o bezpieczeństwo fanów

Mimo niesprzyjających warunków koncert ostatecznie odbył się zgodnie z planem i nie zabrakło wyjątkowych muzycznych momentów. Na scenie obok Dawida Podsiadły pojawiła się Kasia Sochacka, a później do grona gości dołączył również Pezet, który wykonał utwór "Dom nad wodą". Niecodziennym momentem było także pojawienie się na scenie fana, który możliwość wspólnego występu z Podsiadłą wylicytował podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Choć emocji nie brakowało, część uczestników zwracała uwagę na problemy z nagłośnieniem. Jak relacjonowano z trybun, podczas wypowiedzi artysty dało się odczuć wyraźny pogłos, przez co nie wszyscy mogli zrozumieć kierowane do publiczności słowa. Mimo to wielu fanów doceniło postawę Podsiadły, który w trakcie koncertu wielokrotnie przypominał o konieczności picia wody i dostosowywał przebieg wydarzenia do panujących warunków.

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