Telewizja Polska postanowiła nie zwalniać tempa na wakacje i wraz z rozpoczęciem lat zainaugurowała trasę "Lato z Radiem i Telewizją Polską". 20 czerwca odbył się pierwszy koncert w Bielsku-Białej, a już tydzień później impreza przeniosła się do Radomia. Widzowie, którzy nie mogli wybrać się na koncert osobiście, mieli szansę obejrzeć transmisję wydarzenia w TVP. W sieci prędko zaczęły pojawiać się z tego powodu komentarze.

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"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Radomiu. To nie spodobało się widzom

Podczas drugiego koncertu trasy publiczność miała okazję usłyszeć na scenie wykonania m.in. Viki Gabor, Natalii Kukulskiej, Libera, Varius Manx i Kasi Stankiewicz czy Staśka Kukulskiego. Choć gwiazdy zaprezentowały w dużej mierze swoje największe hity, widzom nie do końca przypadło to do gustu. "Czemu nie ma nowych piosenek? Tylko jedno i to samo", "Od 20 lat w kółko to samo", "Już do znudzenia" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy w mediach społecznościowych.

Oprócz wpisów na temat "odgrzewanych kotletów" pojawiły się również zarzuty o playback. "Szkoda, że nie na żywo", "A dlaczego sama nie śpiewa, tylko z playbacku?" - zastanawiali się także inni oglądający koncert.

Występ Maryli Rodowicz podzielił widzów Telewizji Polskiej. Tak go ocenili

Przypomnijmy, że tydzień wcześniej widzowie komentowali przede wszystkim występ Maryli Rodowicz, która w ramach trasy przybyła do Bielsko-Białej. Wokalistka postawiła wówczas na niezwykle efektowną i teatralną stylizację, która od razu przyciągała uwagę publiczności. Także na ten aspekt, prócz samego występu, zwrócili uwagę internauci. "Brawo, pani Marylko", "Piękna piosenka", "Gwiazda, wielka gwiazda", "Najlepsza" - pisali licznie fani Rodowicz.

Z drugiej strony jednak pojawiło się wiele bardziej krytycznych wpisów. "Mam wrażenie, jakby to nie był jej głos tylko podłożony, nie pasuje mi do niej", "Tego nie da się oglądać. Nic nowego", "Generalnie lubię piosenki pani Maryli, ale w pewnym momencie trzeba przystopować" - komentowali inni użytkownicy.