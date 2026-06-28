Karolina Korwin-Piotrowska znalazła się w gronie osób, które przedpremierowo miały dostęp do sześcioodcinkowej adaptacji "Lalki" w reżyserii Pawła Maślony. Produkcja Netfliksa, w której w głównych rolach zobaczymy m.in. Sandrę Drzymalską i Tomasza Schuchardta, będzie dostępna na platformie dopiero 16 września. Teraz Korwin-Piotrowska podzieliła się już jednak krótką recenzją serialu.

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Zobacz wideo "Lalka" - Netflix [ZWIASTUN]

Karolina Korwin-Piotrowska obejrzała "Lalkę" Netflixa. "Czy jesteście na to gotowi?"

Na swoim profilu dziennikarka opublikowała udostępniony przez Netfliksa zwiastun serialu. To właśnie pod urywkami z produkcji podzieliła się kilkoma uwagami, za które jej zdaniem "nie narazi się na to, że Netflix puści ją z torbami". "To nie jest 'Lalka'. Państwo Bezos nie będą zadowoleni. Im podobni też. Będą przerażeni. Powinni być. Podtytułem serialu powinno być EAT THE RICH. To jest historia o tym, co kapitalizm robi z ludźmi, to jest straszna historia, ale mamy ją też za oknami…" - przekazała na początku wpisu Korwin-Piotrowska, dalej zachwalając również grę poszczególnych aktorów.

"Będzie dym jak cholera, uprzedzam. Wygrywają ci, co zawsze. Warto obejrzeć przed serialem 'Ziemię obiecaną' Wajdy. Czy jesteście na to gotowi? Premiera we wrześniu" - dodała na koniec dziennikarka, zachęcając obserwatorów do dyskusji w komentarzach.

Internauci nie mogą doczekać się nowej "Lalki". "Dorzuciłaś do pieca!"

Pod wpisem Korwin Piotrowskiej prędko zaroiło się od komentarzy. Jak się okazało, nowy zwiastun oraz krótka recenzja dziennikarki jeszcze bardziej zachęciły internautów do obejrzenia we wrześniu netfliksowej "Lalki". "Nie mogę się doczekać, zazdroszczę", "Bardzo intrygujący zwiastun", "Mmmm dorzuciłaś do pieca! Teraz obejrzę jeszcze chętniej", "'Lalka' to moja najbardziej znienawidzona książka ever. Ale bardzo czekam na ten serial. Po tej recenzji jeszcze bardziej!", "Zapowiedź faktycznie nie wygląda jak 'Lalka'. Ale czuję się zaintrygowana. I jeszcze bardziej nie mogę się doczekać" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.