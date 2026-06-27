Wyciekły szczegóły nowego "Rancza". Stalińska robi niezłą zadymę. I nie tylko ona!

Trwają zdjęcia do nowej odsłony kultowego "Rancza". Okazuje się, że serial, który powróci na ekrany po latach, będzie nazywał się "Ranczo. Zemsta wiedźm". Do produkcji powrócą dobrze znane twarze, ale to właśnie tytułowe "wiedźmy" są języczkiem u wagi. W serialu pojawią się popularne aktorki i nieźle namieszają w życiu mieszkańców Wilkowyj.

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Stalińska pojawi się w nowym "Ranczu". Narobi niezłego zamieszania

Fani serialu mogą spać spokojnie. W nowej wersji "Rancza" powróci niemal cała dotychczasowa obsada. Zobaczymy więc Cezarego Żaka w podwójnej roli księdza i wójta, ale także Artura Barcisia i Ilonę Ostrowską. To jednak nie wszystko. Bohaterzy produkcji będą musieli zderzyć się z tajemniczymi "wiedźmami". A na ekranie wcielą się w nie uznane aktorki, m.in. Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka. Nie znamy jeszcze wielu szczegółów dotyczących scenariusza, ale wiadomo już, że to właśnie wspomniane panie zrobią niezłą zadymę na ekranie. Nowy sezon, który ma trafić do emisji jeszcze w tym roku, będzie składał się z sześciu odcinków.

Stalińska nie miała wątpliwości, czy przyjąć rolę. "Nawet nie pytałam, kogo mam zagrać"

Dorota Stalińska nie ukrywa, że rola w serialu to dla niej wielka radość. Wszystko dlatego, że w jej opinii "Ranczo" to produkcja, która łączy całe pokolenia. - Niezwykle ucieszyłam się z propozycji zagrania w "Ranczu" - nawet nie pytałam, kogo mam zagrać! Za mojej młodości mieliśmy takie trwające latami seriale jak "Czterej pancerni i pies" czy "Stawka większa niż życie". Dla mnie "Ranczo" właśnie jest takim pierwszym od kilkudziesięciu lat tytułem, który jest oglądany i kochany przez całą Polskę, niezależnie od wieku, pochodzenia czy stopnia wrażliwości. A na dodatek jest niezwykły dlatego, że często okazywał się proroczy. Najwięksi mistrzowie pióra uważali, że z pewnymi informacjami najlepiej dotrzeć do społeczeństwa przez satyrę - i to dokładnie robi "Ranczo" - czytamy wypowiedź aktorki w udostępnionych materiałach prasowych.