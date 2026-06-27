Sanah zadebiutowała na polskim rynku muzycznym "Szampanem" i w krótkim czasie jej kariera wystrzeliła jak korek od szampana. Zdolna piosenkarka i autorka przebojów wydaje kolejne single i albumy, zapełnia stadiony, a ilość jej słuchaczy na streamingach wciąż rośnie. Początki wcale nie były jednak łatwe dla Zuzanny Grabowskiej. Wokalistka próbowała dostać się do wielu formatów typu talent show, ale bezskutecznie.

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Sanah miała pod górkę w talent shows. "Nie dostałam się jako jedyna z grupy pre castingu"

Co ciekawe, Sanah do tematu swoich gorzkich początków w branży muzycznej wróciła na ostatnim koncercie. Piosenkarka wystąpiła na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. W trakcie show zwróciła się do fanów z przesłaniem, żeby się nie poddawać i walczyć o swoje marzenia. Okazuje się, że zdolna wokalistka nie tylko nie została dostrzeżona w "Mam talent!" czy "The Voice of Poland", ale nie przeszła nawet castingów producenckich, żeby móc stanąć przed jurorami. - Nie dostałam się do "The Voice of Poland" czy "Mam talent!". Pojechałam do Wielkiej Brytanii na "Mam talent!" i płakałam na korytarzu, bo nie dostałam się jako jedyna z grupy na pre pre pre castingu. Myślałam, że nic ze mnie nie będzie - wyznała Sanah przed tysiącami fanów.

Sanah zwróciła się do fanów z ważnym apelem. "Jeśli macie takie początki..."

Co ważne, trudne początki ostatecznie nie zraziły Zuzanny, która robiła swoje, pisała piosenki, aż w końcu została zauważona przez jedną z wytwórni fonograficznych. Teraz zwróciła się do fanów, żeby także się nie poddawali. - Dzisiaj bardzo wam dziękuję, że mogę tutaj być. Widzieć się z wami, bo to naprawdę tylko wasza zasługa (...) Chciałabym powiedzieć, że jeśli macie takie początki, które się wydają końcem, to wcale to nie jest koniec. To naprawdę dobry początek. I życzę wam takich pięknych początków - powiedziała fanom wyraźnie poruszona Sanah.

Ostatni album Sanah to "Dwoje ludzieńków". Płyta ukazała się w 2025 roku. Album wypełniają nowe kompozycje do tekstów polskich poetów, takich jak: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Krzysztof Kamil Baczyński, Agnieszka Osiecka, Czesław Miłosz czy Maria Konopnicka. Na płycie Sanah zaśpiewała w duetach z m.in. Krzysztofem Zalewskim, Anną Marią Jopek, Kubą Badachem, Natalią Szroeder i Alicją Majewską.