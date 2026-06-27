W 2026 roku widzowie będą mogli zobaczyć dwie nowe adaptacje powieści Bolesława Prusa. 30 września premierę będzie miała "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych w produkcji zobaczymy m.in. Kamilę Urzędowską (Izabela Łęcka) i Marcina Dorocińskiego (Stanisław Wokulski). Za drugą z adaptacji odpowiada Netflix. W serialowej "Lalce" w reżyserii Pawła Maślony zagrają m.in. Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt. Dotąd nie wiadomo było, kiedy produkcja trafi do streamingu. Twórcy jednak nie chcą już trzymać widzów w niepewności. Padła konkretna data premiery.

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Premiera "Lalki" Netfliksa już niebawem. Jest też nowy zwiastun

Netflix za pomocą mediów społecznościowych oficjalnie poinformował, że premiera "Lalki" została zaplanowana na 16 września. Wiadomo też, że serial kostiumowy będzie liczył sześć odcinków. To nie koniec dobrych informacji. 27 czerwca ukazał się drugi zwiastun serialowej "Lalki". Przypomnijmy, że pierwszy pojawił się 9 lutego i zachwycił internautów swoim mrokiem (więcej na ten temat TUTAJ).

Dzieje się tu naprawdę sporo. Można podejrzeć nie tylko kostiumy i scenografię, ale widać też już szkic tego, jak przedstawiono relację Wokulskiego i Łęckiej. Wszystko w tle do utworu "Only You" The Platters (w pierwszym zwiastunie również wykorzystano zagraniczną piosenkę "Creep" Radiohead). "Obsesyjnie uwikłani w pragnienia, status i pieniądze. Ich zabawa w miłość dopiero się zaczyna. Serial 'Lalka' już 16 września" - czytamy w opisie załączonym do zwiastuna.

Drugi zwiastun "Lalki" Netfliksa wywołał prawdziwe emocje

Pod zwiastunem na oficjalnym fanpage'u Netfliksa szybko pojawiły się komentarze. Co ciekawe, przeważająca większość z nich była pochlebna. I to bardzo. "Byłam zaciekawiona nową adaptacją, po tym trailerze nie mogę się doczekać!", "Podoba mi się, że nie jest to jeden do jednego adaptacja klasycznej 'Lalki'. Będzie alegoria, steampunk i szaleństwo artystyczne. Ja bardzo lubię tę obsadę i wiem, że w tej konwencji się sprawdzą. Nie ukrywam, że jednak mimo wszystko skłaniam się ku klasyce i nie mogę się doczekać 'Lalki' z Dorocińskim", "Już widzę, że to będzie epickie", "Genialne" - pisali internauci.