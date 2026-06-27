Marcin Prokop i Dorota Wellman prowadzili sobotnie wydanie śniadaniówki "Dzień dobry TVN". Jak się okazało, było to ich ostatni wspólny odcinek, bo dziennikarz znika z formatu. Swoją decyzję tłumaczył innymi zobowiązaniami zawodowymi - w tym m.in. nagrywaniem nowych odcinków "Niezwykłych Stanów Prokopa". Czy więc lubiany prowadzący odchodzi na stałe?

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Marcin Prokop żegna się z widzami śniadaniówki TVN

Z przekazanych na antenie informacji 27 czerwca dowiedzieliśmy się, że nie będzie go jedynie w okresie wakacyjnym. - Nadszedł ten moment, kiedy chcę państwu powiedzieć, że to moje ostatnie wydanie "Dzień dobry TVN". Muszę się z państwem pożegnać, bo przede mną stoją nowe wyzwania, między innymi zrobienie kolejnego sezonu "Niezwykłych Stanów Prokopa". Zobaczymy się dopiero po wakacjach. Ale zostawiam państwa w najlepszych możliwych rękach. Dorotka będzie miała kilka dyżurów wakacyjnych - przekazał na wizji.

Dorota Wellman skomentowała tę zmianę w swoim stylu. - Każde z innym partnerem. Na kogo ja tu wychodzę w tym programie - podsumowała, na co Prokop odpowiedział: "To już sobie każdy musi odpowiedzieć sam na to pytanie. To była wielka radość i przyjemność". Na koniec podziękował ekipie i widzom. Nie wiadomo jak na razie, kto będzie w takim razie partnerował Dorocie Wellman zamiast niego.

Maciej Dowbor odszedł z "Dzień dobry TVN"

Marcin Prokop jest drugim prowadzącym "Dzień dobry TVN", który w tym tygodniu pożegnał się z widzami stacji. 25 czerwca taką informację przekazał Maciej Dowbor. On jednak odchodzi na stałe. "Przez ostatnie dwa lata witałem was słowami 'Dzień dobry TVN'. Dziś chcę powiedzieć 'do zobaczenia...'. To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży. Mam nadzieję, że duet, który stworzyliśmy z moją młodszą 'siostrą', Sandrą Hajduk, będziecie ciepło wspominać" - napisał na Instagramie.

Wtedy poprosiliśmy Marcina Prokopa o komentarz w tej sprawie. "Szkoda, że Maciek podjął taką decyzję, bo był mocnym wsparciem dla zespołu "DDTVN", ale rozumiem jego chęć rozwijania się na innych polach i życzę mu powodzenia we wszystkich projektach, jakie planuje" - przekazał Plotkowi 25 czerwca. Zobacz więcej: Prokop rozumie, dlaczego Dowbor odszedł z "Dzień dobry TVN". Ależ słowa