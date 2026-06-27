Tak Marta Lipińska jest traktowana na planie "Rancza". Wszystko pokazał Kasprzykowski

Fani "Rancza" już zacierają ręce, nie mogąc doczekać się emisji 11. sezonu, który już jesienią tego roku ma pojawić się w TVP. Zostanie wyemitowanych sześć odcinków, a aktorzy już w pocie czoła pracują na planie serialu, co chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. W tym gronie znalazł się również Bartek Kasprzykowski, który przez lata wcielał się w księdza Roberta. Aktor pokazał, jak niedawno świętował Dzień Ojca na planie wraz z Cezarym Żakiem i Michałem Rusinem - serialowym księdzem Maciejem. Teraz Kasprzykowski pokazał, że Marta Lipińska, która ma 86 lat, jest przez ekipę "Rancza" traktowana w specjalny sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Królikowskiego o powrót "Rancza". "Nie da się odtworzyć"

"Ranczo". Marta Lipińska może liczyć na specjalne traktowanie. Wszystko pokazał Bartek Kasprzykowski

Na plan "Rancza" powrócili aktorzy, którzy przez lata odgrywali w serialu kultowe role. Niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci produkcji była Michałowa, w którą wcielała się Marta Lipińska. Bohaterki nie zabraknie również w najnowszym sezonie. Bartek Kasprzykowski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia zza kulis, pokazujące, że 86-letnia aktorka może liczyć na specjalne traktowanie. "Grając proboszcza Roberta nauczyłem się, że do Michałowej trzeba podchodzić z należytym szacunkiem. Jak widać, ta lekcja obowiązuje również wobec wspaniałej pani Marty Lipińskiej. Kłaniam się" - napisał. Na kadrach widzimy, że artystka siedzi wygodnie w fotelu i zajada się pierogami. Wokół niej pojawili się członkowie ekipy serialu.

"Ranczo". Artur Barciś pojawił się na planie i przeszedł metamorfozę

Na plan serialu powrócił również Artur Barciś - serialowy Czerepach. Aktor musiał liczyć się z tym, że pożegna się ze swoją brodą. - Pierwszy dzień na planie "Rancza". Dzisiaj jeszcze nie mam zdjęć, ale dokonam metamorfozy. Tak wygląda plan. Wchodzę do charakteryzatorni jako Artur Barciś, a wyjdę jako... - zaczął aktor na filmiku, który pojawił się na jego Instagramie. - Te panie zrobiły ze mnie Czerepacha. Będzie się działo - dodał po chwili, prezentując efekt pracy charakteryzatorek. Zobaczyliśmy go w zupełnie innej odsłonie - na jego głowie pojawiły się bujne włosy, zmienił oprawki do okularów, a po brodzie nie było śladu. Fani stwierdzili, że Barciś wygląda o wiele młodziej. Tu zobaczycie, jaką przeszedł metamorfozę: Artur Barciś wrócił na plan "Rancza". Fani od razu zwrócili uwagę na jego wygląd