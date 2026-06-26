Produkcja "Tańca z gwiazdami" stopniowo odsłania kolejne nazwiska uczestników nadchodzącej edycji programu. Wśród gwiazd, które pojawią się na parkiecie, znaleźli się już m.in. Helena Englert i Mandaryna, a 26 czerwca ogłoszono również udział Andrzeja Rosiewicza. Informacja o dołączeniu 82-letniego artysty do tanecznego show wywołała ogromne zainteresowanie widzów. Pod wpisem opublikowanym w mediach społecznościowych programu szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy. Wielu fanów podkreślało, że decyzja wokalisty zasługuje na uznanie, zwłaszcza że udział w formacie wymaga dużego zaangażowania i dobrej kondycji.

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Andrzej Rosiewicz w "Tańcu z gwiazdami", a pod postem nagle pojawiła się Olga Frycz. Internauci nie kryli zdziwienia

Część internautów pogratulowała artyście. "Wow, wielki szacunek dla pana za odwagę", "Wiem, że super zatańczy" - czytamy. Wśród komentujących znalazła się także Olga Frycz. Aktorka zamieściła pod postem bardzo krótki wpis: "XD". Choć komentarz składał się zaledwie z dwóch znaków, natychmiast zwrócił uwagę internautów. Część obserwatorów uznała go za żartobliwy, inni dopatrzyli się w nim uszczypliwości wobec nowego uczestnika programu.

W efekcie pod wpisem aktorki pojawiły się kolejne komentarze użytkowników sieci, którzy próbowali odgadnąć jej intencje. "Może trochę szacunku dla pana Andrzeja?" - napisała jedna z internautek. Nie zabrakło również krótkich, pełnych zdziwienia reakcji w stylu "?". Sama Frycz nie zdecydowała się jednak na rozwinięcie swojej wypowiedzi ani wyjaśnienie, co dokładnie miała na myśli.

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Tymczasem Andrzej Rosiewicz nie ukrywa radości związanej z udziałem w popularnym show. W rozmowie na antenie programu "halo tu polsat" przyznał, że na taką szansę czekał od dawna. Jak podkreślił, taniec od zawsze był ważną częścią jego życia. „Dla mnie to jest radość i rozkosz w tańcu. Ja, zanim zacząłem śpiewać, to najpierw zacząłem od tańca. Miałem dziewięć lat, kiedy mama zapisała mnie do zespołu tańca Dzieci Warszawy (...), a potem przez dziesięć lat tańczyłem tam. Tam wspaniałe panie poznałem. (...) A jak okazało się, nie wiedziałem, jaki jestem, ale tańczyłem tam dziesięć lat i Pani Natalia kochała mnie jak syna. Ona widziała w tym małym Rosiewiczu talent do tańca" - wspominał artysta. Wszystko wskazuje więc na to, że mimo niemałego zamieszania wokół jego udziału, sam Rosiewicz zamierza skupić się przede wszystkim na spełnianiu swojego wieloletniego marzenia.