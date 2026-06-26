Mucha wygryzła Kasprzyk z jurorowania w "Tańcu z gwiazdami"? Zabrała głos

Ewa Kasprzyk rozstała się z jury "Tańca z gwiazdami" po pięciu edycjach. 24 czerwca Polsat oficjalnie potwierdził, że aktorka nie pojawi się w kolejnej edycji programu. Jak przekazano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, decyzję o rezygnacji podjęła sama Kasprzyk. Powodem mają być liczne zobowiązania zawodowe, które uniemożliwiają jej dalszy udział w tanecznym show. My z kolei wspominaliśmy w tej publikacji o innych powodach odejścia. Jakie są szanse, że Kasprzyk zastąpi inna aktorka?

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Anna Mucha następczynią Ewy Kasprzyk? Pojawiły się nowe doniesienia

25 czerwca Pudelek przekazał, że Anna Mucha prowadzi rozmowy z produkcją show na temat stanowiska jurora w "Tańcu z gwiazdami". Kozaczek z kolei skontaktował się z samą zainteresowaną, która udzieliła krótkiego komentarza. - Cieszę się, że nieustająco jestem gorącym nazwiskiem i mogę wesprzeć promocyjnie tak wspaniały format. Wszystkie niedziele mam już zajęte - przekazała aktorka, znana z dystansu do siebie i błyskotliwych ripost. Póki co, nowy juror nie został ogłoszony na Instagramie programu.

Przypomnijmy, że Anna Mucha doskonale zna emocje związane z parkietem "Tańca z gwiazdami". W 2009 roku wzięła udział w dziesiątej edycji programu, gdzie jej tanecznym partnerem był Rafał Maserak. Para dotarła do finału i sięgnęła po Kryształową Kulę, wygrywając całe show. Po latach aktorka wróciła na parkiet podczas jubileuszowego odcinka programu, ponownie tańcząc u boku Maseraka.

"Taniec z gwiazdami" stopniowo odsłania karty. Potwierdzono Helenę Englert

"Panie i panowie - pora na pierwszą uczestniczkę nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jesienią na naszym parkiecie zobaczycie Helenę Englert - aktorkę i wokalistkę młodego pokolenia, która z powodzeniem podbija polskie ekrany oraz sceny" - mogliśmy przeczytać na Instagramie programu. Pod wpisem nie zabrakło słów wsparcia oraz entuzjazmu, ale również i krytycznych głosów. "W parze z Jackiem Jeschke wyglądałaby pięknie. Ale skoro nie będzie Jacka, to może Michał Kassin? Go, Hela! Wspaniała wiadomość!", "Znana z czego? Chyba tylko z bycia córka Jana Englerta" - takie komentarze widzieliśmy pod postem.