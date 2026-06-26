Hajduk wściekła się na Dowbora po jego odejściu z "DDTVN"? "Dowbor, nicponiu..."

Przez ostatnie dwa lata Maciej Dowbor był jednym ze współprowadzących "Dzień dobry TVN", a u jego boku mogliśmy oglądać Sandrę Hajduk. Niespodziewanie 25 czerwca ogłosił, że to koniec jego przygody ze śniadaniówką. "Przez ostatnie dwa lata witałem was słowami 'Dzień dobry TVN'. Dziś chcę powiedzieć 'do zobaczenia...'. To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie" - przekazał. Tu dowiecie się, dlaczego odszedł z programu: Maciej Dowbor odchodzi z "DDTVN"! Pożegnał ekipę po ponad 180 wydaniach. Sandra Hajduk dodała emocjonalny post na Instagramie, żegnając Dowbora. "Stworzyliśmy razem coś fajnego" - przyznała.

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Maciej Dowbor odchodzi z "Dzień dobry TVN". Sandra Hajduk żegna go w poruszającym wpisie

Sandra Hajduk postanowiła pożegnać Macieja Dowbora nie tylko na antenie, ale również w poście na Instagramie. Opublikowała liczne kadry ze wspólnie spędzonych chwil na planie śniadaniówki. "Dowbor, nicponiu. Dwa lata temu byłeś dla mnie jak zawiniątko dostarczone pod drzwi przez kuriera, który obiecał mocne doznania. Nie pomylił się ten kurier. Otworzyłeś mnie na mnie samą w telewizji" - podkreśliła poruszona dziennikarka. "Zawsze, kiedy wydawało mi się, że nasze poczucie humoru spotka się z niezrozumieniem przekonywałeś, że jest właściwe, bo jest nasze. Przy tobie jako współprowadzącym ten szalony program utwierdziłam się w przekonaniu, że autentyczność i zgodność z samym sobą jest największą wartością w tej pracy" - podkreślała w poście.

Hajduk przyznała, że Dowbor stał się dla niej bratem. Wspomniała również o ostatniej rozmowie tuż przed pożegnaniem go w programie. "Od pierwszego wydania poprzez wszystkie 700-ileś godzin spędzonych razem, w robocie i poza nią, z naszymi bliskimi, do dzisiaj, kiedy ostatnia rozmowa przed pożegnaniem ciebie była doświadczeniem na granicy przytomności. Stworzyliśmy razem coś fajnego. Keep on rockin’ Brat, bo zyskałam Brata" - zaznaczyła na koniec prezenterka.

Tak Marcin Prokop zareagował na odejście Macieja Dowbora z "Dzień dobry TVN"

Marcin Prokop jest gospodarzem "Dzień dobry TVN" pod 2007 roku. Tworzy tam niezmiennie duet z Dorotą Wellman. Para jest niewątpliwie jedną z najbardziej lubianych przez widzów. Zapytaliśmy dziennikarza o to, co sądzi na temat odejścia Dowbora. - Szkoda, że Maciek podjął taką decyzję, bo był mocnym wsparciem dla zespołu "DDTVN", ale rozumiem jego chęć rozwijania się na innych polach i życzę mu powodzenia we wszystkich projektach, jakie planuje - przekazał w rozmowie z Plotkiem.