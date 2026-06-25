Już wiadomo, kto weźmie w obroty Szmajkowskiego w "TzG"? To znany tancerz!

Wszystko wskazuje na to, że Kuba Szmajkowski zasili grono gwiazd zbliżającej się edycji "Tańca z gwiazdami". Popularny wokalista, który ostatnio wystąpił na opolskim festiwalu w koncercie "Premier", ma być przekonywany do udziału w tanecznym show w parze męsko-męskiej. W przestrzeni medialnej pojawiła się od razu giełda nazwisk, z kim Szmajkowski ma zatańczyć. Teraz okazuje się, że jego profil na Instagramie właśnie zaobserwował popularny tancerz.

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Michał Danilczuk zatańczy ze Szmajkowskim w "Tańcu z gwiazdami"?

Przypomnijmy, że "Taniec z gwiazdami" prezentował już w programie parę męsko-męską. Jacek Jelonek w parze z Michałem Danilczukiem dotarł aż do finału tanecznego show. Wygląda na to, że możemy mieć powtórkę z rozrywki. Polsat nie ogłosił jeszcze oficjalnie listy uczestników nowej edycji show, ale Michał Danilczuk i Kuba Szmajkowski właśnie zaobserwowali się na Instagramie. Czy to oznacza, że zatańczą razem na parkiecie? Postanowiliśmy zapytać o to samych zainteresowanych. W momencie publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi.

Przypomnijmy, że w rozmowie z Plotkiem Szmajkowski odniósł się do pogłosek na temat swojego udziału.

- Na ten moment nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć kwestii mojego udziału w "Tańcu z gwiazdami". Na pewno bardzo bym chciał. Zwłaszcza że mam już na koncie sukcesy w "Twoja twarz brzmi znajomo", więc byłoby to super doświadczenie zrobić coś znów razem ze słoneczną stacją. Przy okazji zapytaliśmy o reakcję jego partnera. - Przegadałem ten temat z Emilio. Jest bardzo wspierający i nie miałby z tym problemu. Doskonale wie, że byłoby to spełnienie jednego z moich marzeń, żeby tańczyć na tym parkiecie i na pewno nie chce mi odbierać takiej możliwości - wyznał.

"Taniec z gwiazdami". Do sieci trafiła nieoficjalna lista uczestników

Jak na razie Polsat potwierdził udział dwóch uczestniczek - Heleny Englert (aktorki) i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej (wokalistki). Do sieci trafiła ostatnio nieoficjalna lista z pozostałymi uczestnikami i uczestniczkami. Znaleźli się na niej również: Karolina "Kaeyra" Baran (piosenkarka), Joanna Jędrzejczyk (utytułowana zawodniczka MMA), Izabela Kuna (aktorka filmowa i teatralna), Paweł Małaszyński (aktor telewizyjny i kinowy), Jessica Mercedes (influencerka modowa), Hiroaki Murakami (aktor znany m.in. z serii "Listy do M"), Jakub Patecki (influencer i twórca internetowy), Dawid "Żurnalista" Swakowski (podcaster), Kuba Szmajkowski (piosenkarz) i Andrzej Rosiewicz (piosenkarz).