Szefowa TVN reaguje na odejście Dowbora. "Odważnie..."

25 czerwca Maciej Dowbor przekazał, że odchodzi z "Dzień dobry TVN". "Przez ostatnie dwa lata witałem was słowami 'Dzień dobry TVN'. Dziś chcę powiedzieć 'do zobaczenia...'. To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży" - napisał prezenter. Pod jego pożegnaniem zaroiło się od komentarzy. Wśród nich pojawiło się również kilka słów od Lidii Kazen, szefowej TVN.

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Maciej Dowbor odchodzi z "Dzień dobry TVN". Kazen zareagowała

Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska tworzyli w "Dzień dobry TVN" naprawdę zgrany duet. Widzowie cenili ich za naturalność, poczucie humoru oraz swobodę, z jaką prowadzili rozmowy zarówno z gośćmi programu, jak i między sobą. Ich ekranowa chemia sprawiała, że poranne wydania były pełne pozytywnej energii. Nic więc dziwnego, że informacja o odejściu prezentera zasmuciła tak wiele osób. Dowbor zapowiedział, że chce teraz skupić się na projektach zawodowych realizowanych wspólnie z żoną, Joanną Koroniewską.

"W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność i to nie tylko w internecie. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji." - tłumaczył. W tym samym wpisie podziękował również swojej szefowej Lidii Kazen. "Dzięki za zaufanie i odważną decyzję. Od pierwszego dnia w 'DDTVN' czułem się jak u siebie" - czytamy. Kazen pokusiła się o krótki komentarz. "To był dobry czas. Dziękuję Maćku. Odważnie i do przodu" - napisała pod pożegnaniem Dowbora.

Marcin Prokop o odejściu Macieja Dowbora "Rozumiem jego chęć rozwijania się"

Marcin Prokop od lat jest związany z "Dzień dobry TVN". Razem z Dorotą Wellman tworzą jeden z najbardziej lubianych duetów śniadaniówki. Prezenter przeżył już niejedne roszady w stacji. Co sądzi o odejściu Macieja Dowbora? "Szkoda, że Maciek podjął taką decyzję, bo był mocnym wsparciem dla zespołu "DDTVN", ale rozumiem jego chęć rozwijania się na innych polach i życzę mu powodzenia we wszystkich projektach, jakie planuje" - mówił Plotkowi.