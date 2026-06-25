Maciej Dowbor odchodzi z "DDTVN"! Pożegnał ekipę po ponad 180 wydaniach

Maciej Dowbor od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych w Polsce. W ostatnich dwóch latach współprowadził program "Dzień dobry TVN", gdzie zdobył sympatię widzów dzięki poczuciu humoru i swobodnemu stylowi prowadzenia. Teraz pożegnał się z ekipą śniadaniówki. Co stoi za jego decyzją?

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Maciej Dowbor kończy bycie prowadzącym "Dzień dobry TVN". To podkreślono w poście

Na Instagramie dziennikarza pojawił się przełomowy post - dotychczasowy gospodarz programu, który witał widzów o poranku z Sandrą Hajduk-Popińską, kończy przygodę w paśmie porannym. "Przez ostatnie dwa lata witałem was słowami 'Dzień dobry TVN'. Dziś chcę powiedzieć 'do zobaczenia...'. To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży. Mam nadzieję, że duet, który stworzyliśmy z moją młodszą 'siostrą', Sandrą Hajduk, będziecie ciepło wspominać" - napisał Dowbor na Instagramie.

Podziękował również w poście szefowej Lidii Kazen. "Dzięki za zaufanie i odważną decyzję. Od pierwszego dnia w 'DDTVN' czułem się jak u siebie. To wasza zasługa, drodzy widzowie, oraz wsparcie całego dzieńdobrowego zespołu, który przyjął mnie, jakbym pracował w nim od zawsze. Nigdy tego nie zapomnę" - przekazał Dowbor.



Na koniec zdradził, co jest powodem odejścia z programu. "Jak wiecie, z Joanną Koroniewską od wielu lat rozwijamy własne projekty. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność i to nie tylko w internecie. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji" - wyjaśnił dziennikarz. Zaskoczył także liczbami dotyczącymi spędzonego czasu w programie. "Niby tylko dwa lata… a to w sumie było ponad 180 wydań, ponad 700 godzin na żywo na antenie. Szmat czasu" - podsumował.

Maciej Dowbor z przełomowym komunikatem. Co na to internet?

Nie da się ukryć, że Dowbor był jednym z najbardziej zasięgowych i doświadczonych dziennikarzy w zespole. Po transferze z Polsatu idealnie odnalazł się na nowym stanowisku w TVN. Wiele osób nie ukrywa, że ma dobre wspomnienia z dziennikarzem. "Fajnie się ciebie oglądało i słuchało. Wiele tam wnosiłeś. Powodzenia w realizacji nowych planów", "Maciek byłeś świetny", "Panie Macieju, płakałam razem z wami. Gdziekolwiek pan trafi, niech będzie fajnie, dziękuję za te poranki!" - czytamy pod postem.