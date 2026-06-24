Żurnalista ostro negocjował z Polsatem. Tyle dostanie za "Taniec z gwiazdami"

W gronie uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami" oprócz m.in. Heleny Englert i Mandaryny znajdzie się także Dawid Swakowski, szerzej znany jako Żurnalista. Zwolennikiem tego pomysłu miał być sam Edward Miszczak. Według źródeł Pudelka dyrektor programowy Polsatu od dłuższego czasu interesował się współpracą z podcasterem i dostrzegał jego potencjał promocyjny. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, rozmowy dotyczące jego udziału trwały długo i należały do wyjątkowo wymagających.

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Żurnalista dołącza do "Tańca z gwiazdami". Kulisy negocjacji i wysokie wynagrodzenie

Według osoby związanej z produkcją podcaster od początku wysoko wyceniał swój udział w programie. "Żurnalista to twardy zawodnik. Ponieważ jego podcasty są w top trzech najpopularniejszych w Polsce i wyprzedzają nawet Kubę Wojewódzkiego, to się ceni. Przez długi czas stał na stanowisku, że chce zarabiać 30 tys. zł za odcinek i uważał, że to i tak nie jest wygórowana cena" - ujawniła osoba z produkcji w rozmowie z Pudelkiem.

Ostatecznie nie udało się osiągnąć oczekiwanej przez niego stawki. W pewnym momencie pojawiło się nawet ryzyko, że stacja zrezygnuje z jego angażu. Żurnalista zdecydował się jednak na kompromis. Jak wynika z ustaleń informatora, wynagrodzenie podcastera ma wynosić od 20 do 25 tysięcy złotych za odcinek.

Żurnalista zatańczy z Izabelą Skierską. "Nie chce słyszeć o nikim innym"

Żurnalista miał również zadbać o możliwość wyboru partnerki tanecznej. Podobno od początku zależało mu na współpracy z Izabelą Skierską. "Wymarzył sobie, że chce tańczyć z Izabelą Skierską i nie ma zmiłuj. Polsat początkowo chciał go sparować z Darią Sytą, ale on nie chce słyszeć o nikim innym niż o Izie. I wygląda na to, że się nie przekona do innej tancerki i to właśnie z Izą stworzy taneczny duet" - opowiadał Pudelkowi jeden z tancerzy.

Według doniesień podcaster miał również określić swoje oczekiwania dotyczące wizerunku w programie. Podobno nie jest zwolennikiem błyszczących, cekinowych stylizacji charakterystycznych dla tanecznego show i nie zamierza udzielać licznych wywiadów wszystkim mediom zainteresowanym jego udziałem w programie.