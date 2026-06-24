"Taniec z gwiazdami" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i regularnie przyciąga przed telewizory miliony widzów. Przed startem nowego sezonu produkcja przekazała jednak ważną informację dotyczącą składu jury. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu postanowiła zakończyć swoją przygodę z tanecznym show.

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Juror odchodzi z "Tańca z gwiazdami". Takiej zmiany mało kto się spodziewał

Polsat poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Ewa Kasprzyk nie będzie już zasiadać w jury "Tańca z gwiazdami". Aktorka podjęła decyzję o odejściu z programu ze względu na liczne zobowiązania zawodowe. Kasprzyk dołączyła do jury jesienią 2024 roku i od tego czasu oceniała występy uczestników w pięciu edycjach popularnego show. Jej komentarze często wywoływały emocje, a widzowie doceniali jej poczucie humoru i charakterystyczny styl oceniania.

Do decyzji aktorki odniósł się również dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak. "Dziękuję Ewie za te pięć edycji 'Tańca z Gwiazdami', podczas których z pasją i ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę jurorki. Znajomość kunsztu aktorskiego pozwoliła jej oceniać nie tylko taneczne umiejętności naszych gwiazd, ale też ogólny wyraz artystyczny ich występów. Jako jurorka zasłynęła z błyskotliwego poczucia humoru, a swoimi komentarzami potrafiła rozładować każdą stresującą sytuację" - przekazał, co zacytowano na Instagramie.

Internauci reagują na odejście Ewy Kasprzyk z "Tańca z gwiazdami"

Pod wpisem produkcji, w którym poinformowano o odejściu Kasprzyk z tanecznego formatu, pojawiło się wiele komentarzy. Część widzów nie była wcale zaskoczona - wszak już podczas 18. edycji "Tańca z gwiazdami" pojawiały się doniesienia, że aktorka chce zrezygnować z show. "Najlepsza decyzja", "To teraz poprosimy panią Agatę Kuleszę" - pisali.

Inni z kolei nie kryli smutku z powodu decyzji jurorki. "Zróbmy wielki hałas dla pani Ewy!", "Dziękujemy za wszystkie dziesiątki", "Szkoda. Uwielbiałam". Zareagował nawet Robert Biedroń, który w komentarzu zamieścił emotikon wyrażający smutek.