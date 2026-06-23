"Taniec z gwiazdami" od lat pozostaje jednym z największych hitów Polsatu. W dotychczasowych edycjach na parkiecie pojawiali się przedstawiciele bardzo różnych środowisk - od aktorów i wokalistów, przez influencerów i dziennikarzy, aż po sportowców, którzy często zaskakiwali widzów zupełnie innym obliczem. Wygląda na to, że i tym razem Edward Miszczak zadbał o różnorodność. Po sieci krąży nieoficjalna lista wszystkich uczestników. Zapowiada się kolejna mocna edycja?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądały czasy szkolne u Jędrzejczyk

"Taniec z gwiazdami". To oni wystąpią w nowej edycji?

Polsat już przygotowuje się do nowej edycji tanecznego show. Niedawno ogłoszono dwie pierwsze uczestniczki. Są nimi aktorka Helena Englert i piosenkarka Marta "Mandaryna" Wiśniewska. Na niepotwierdzonej liście, którą opublikował "Fakt", znaleźli się również: Karolina "Kaeyra" Baran (piosenkarka), Joanna Jędrzejczyk (utytułowana zawodniczka MMA), Izabela Kuna (aktorka filmowa i teatralna), Paweł Małaszyński (aktor telewizyjny i kinowy), Jessica Mercedes (influencerka modowa), Hiroaki Murakami (aktor znany m.in. z serii "Listy do M"), Jakub Patecki (influencer i twórca internetowy), Dawid "Żurnalista" Swakowski (podcaster), Kuba Szmajkowski (piosenkarz) i Andrzej Rosiewicz (piosenkarz). Co myślicie o takim zestawieniu? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Kuba Szmajkowski w "Tańcu z gwiazdami"? Produkcja ma nalegać, by zatańczył z mężczyzną

Jak udało się ostatnio ustalić Plotkowi, rozmowy w sprawie udziału Kuby Szmajkowskiego wciąż trwają. "Kuba jest na liście i rozmawiał już o swoim udziale w programie z produkcją. Wszystkim zależy na tym, żeby w show tańczył z mężczyzną. Ma za sobą coming out, więc to dobra okazja, żeby w 'Tańcu z gwiazdami' była kolejna męsko-męska para" - przekazał nasz informator.

W rozmowie z Plotkiem Szmajkowski odniósł się do pogłosek o udziale. - Na ten moment nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć kwestii mojego udziału w "Tańcu z gwiazdami". Na pewno bardzo bym chciał - mówił. Piosenkarz zdradził również, co na temat potencjalnych wygibasów z innym tancerzem uważa jego obecny chłopak. - Przegadałem ten temat z Emilio. Jest bardzo wspierający i nie miałby z tym problemu. Doskonale wie, że byłoby to spełnienie jednego z moich marzeń, żeby tańczyć na tym parkiecie, i na pewno nie chce mi odbierać takiej możliwości - wyznał.