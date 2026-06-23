Bartek Kasprzykowski, aktor znany z takich produkcji jak "Ranczo", "Magda M." oraz "Przyjaciółki", podzielił się z obserwatorami nowymi zdjęciami z planu reaktywowanego serialu. Wśród opublikowanych kadrów znalazło się ujęcie, które szczególnie spodobało się fanom - serialowy ksiądz Robert czule całuje w policzek Cezarego Żaka, niekwestionowaną gwiazdę uwielbianej przez widzów produkcji. Musicie to zobaczyć.

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Bartek Kasprzykowski nie krył sympatii do Żaka. Zdjęcie z planu "Rancza" obiegło sieć

Aktor pokazał na Instagramie zdjęcie, które szczególnie przykuło uwagę fanów. Na kolejnych kadrach Bartek Kasprzykowski i Cezary Żak pozują już razem do pamiątkowych fotografii, wyraźnie ciesząc się ze wspólnego spotkania po latach. "Radość, radość i jeszcze raz... choć na krótko, choć nie ze wszystkimi, ale spotkać się znów! Bezcenne" - napisał Kasprzykowski pod postem. Publikacja szybko spotkała się z entuzjastycznym odbiorem internautów. Wielu z nich nie kryło wzruszenia i przyznało, że z niecierpliwością wyczekuje premiery nowych odcinków oraz powrotu bohaterów, którzy przez lata gościli na ich ekranach.

"Super, już się nie mogę doczekać nowych odcinków 'Rancza', pozdrawiam serdecznie", "Kocham was", "Cudownie! Nie możemy się doczekać", "Jaka to dla nas radość! Nie do opisania", "Bardzo się cieszę, że ten - nie bójmy się tego słowa - kultowy polski serial (...) choć na chwilę do nas wróci. Mimo że z tatą możemy oglądać go w zapętleniu, to jestem mega ciekawa pomysłów scenarzystów. Czekamy" - czytamy na Instagramie.

Na tym nie koniec, bo aktor pokazał też kadry, na których pozuje z Mateuszem Rusinem (ks. Maciej), Martą Lipińską (Michałowa) oraz Anną Iberszer (Francesca Andreani-Witebska). Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Kasprzykowski z Żakiem. Co za kadryOtwórz galerię

Bartek Kasprzykowski o powrocie "Rancza". To mówił o serialu

Aktor nie ukrywa, że z sentymentem wraca do kultowej produkcji. Kasprzykowski przyznaje, że praca przy "Ranczu" była dla niego wyjątkowym doświadczeniem, a ogromna popularność serialu po latach wciąż robi na nim wrażenie.

- Z jednej strony chętnie wraca się do tego tematu, bo to była fantastyczna praca. Bez dwóch zdań, a jej efekt widać do dziś. Dzisiaj przeżywa swój renesans, bo trafiając na streaming, trafiła też mocno do wyobraźni młodych. Powstaje dużo editów na TikToku, czego się nie spodziewałem. Również koncert, który odbył się niedawno, dowodzi tego, że ta popularność i miłość do tych postaci jest wciąż ogromna - mówił "Faktowi".