Katarzyna Kolenda-Zaleska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek TVN24, związana ze stacją od ponad dwóch dekad. Przez lata przeprowadziła wiele głośnych rozmów z politykami i najważniejszymi postaciami życia publicznego. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą nietypowej sytuacji z udziałem Radosława Sikorskiego, którą pokazała w mediach społecznościowych.

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Katarzyna Kolenda-Zaleska pokazała nietypowy moment z Sikorskim. Jego reakcja mówiła wszystko

Dziennikarka TVN24 podzieliła się na Instagramie zabawnym nagraniem z konferencji prasowej Radosława Sikorskiego. W pewnym momencie telefon ministra zaczął dzwonić. Gdy spojrzał na ekran, zobaczył, że kontaktuje się z nim Katarzyna Kolenda-Zaleska. Szef MSZ odczytał jej nazwisko na głos, czym wywołał śmiech wśród zgromadzonych.

"Gdy usilnie próbujesz zaprosić gościa do programu po dymisji brytyjskiego premiera. Dzieje się w świecie, więc telefon zawsze włączony!" - napisała pod nagraniem dziennikarka, oznaczając następnie Sikorskiego. Cała sytuacja została pozytywnie odebrana przez internautów. "Znakomite", "Najlepszy minister", "Ty to masz wejścia", "Świetne", "Prawie odebrał" - czytamy. Pojawiło się również pytanie, czy polityk dał się zaprosić na rozmowę. "Niestety. Na dziś nie. Ale obiecał, że wkrótce" - odpowiedziała dziennikarka.

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Radosław Sikorski ma na koncie wiele sytuacji z udziałem dziennikarzy, które szybko obiegły internet. Teraz jest głośno o telefonie od Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, a wcześniej uwagę internautów przykuł inny moment z konferencji prasowej ministra.

Nagranie udostępnione przez redakcję programu "Szkło Kontaktowe" pokazuje chwilę, gdy jedna z reporterek przedstawiła się jako dziennikarka TV Trwam. Zanim zdążyła zadać pytanie, Sikorski zwrócił się do niej słowami: "Szczęść Boże". Krótkie przywitanie nie umknęło uwadze internautów, którzy licznie komentowali nagranie i chwalili polityka za jego reakcję.