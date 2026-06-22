Emilia Komarnicka od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych. Popularność przyniosły jej role w serialach i produkcjach TVP, a sympatię widzów dodatkowo umocniła udziałem w programie "Taniec z gwiazdami". Choć zawodowo angażuje się w wiele różnych projektów, obecnie pracuje nad kolejną produkcją Telewizji Polskiej. Tym razem to właśnie z planu serialowego przekazała fanom wiadomość, która wywołała spore poruszenie. Wiecie już, o jaką rolę chodzi?

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Emilia Komarnicka w hicie TVP. "Wdzięczność za możliwość powrotu"

Na początku czerwca ruszyły prace nad nowymi odcinkami uwielbianego przez widzów serialu, który po latach wraca na ekrany. Choć kontynuacja będzie liczyć zaledwie sześć epizodów, emocje wokół produkcji nie słabną. Twórcy stopniowo ujawniają kolejne nazwiska aktorów, którzy ponownie pojawią się na planie. Wśród nich znalazła się również Emilia Komarnicka, znana widzom z roli Moniki Korczab.

"To było niezwykłe doświadczenie. Pełne radości, wzruszenia i wspomnień. Po 11 latach znów stanęłam na planie serialu 'Ranczo'. Małpa z Warszawy wróciła!" - obwieściła radośnie Komarnicka. "Dziś tylko mała migawka, ale już wkrótce opowiem wam więcej. Bo to spotkanie było nie z ludźmi - twórcami, realizatorami i ekipą, z którą kiedyś tworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Nie spodziewałam się, że po tylu latach poczuję aż tyle emocji. Wdzięczność za wspomnienia. Za ludzi. Za możliwość powrotu" - dodała aktorka.

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Komarnicka postawiła na stylizację, obok której trudno przejść obojętnie. Aktorka zaprezentowała się w krótkiej, złotej sukience z połyskiem, którą zestawiła z efektownym, długim płaszczem w intensywnie pomarańczowym kolorze. Całość dopełniły srebrne sandałki na obcasie i wyrazista biżuteria, podkreślające glamour charakter kreacji.

Fani Komarnickiej bardzo ciepło przyjęli ogłoszenie aktorki. "Kocham tę postać!", "Pięknie wyglądasz", "Ależ piękna", "Piękna jak zwykle", "Super. Bez małpy nie ma 'Rancza'" - czytamy komentarze.