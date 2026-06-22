21 czerwca rozpoczęło się astronomiczne lato, a to oznacza początek najcieplejszej i dla wielu najbardziej wyczekiwanej pory roku. Długie dni, krótkie noce oraz słoneczna pogoda zachęcają do wypoczynku na świeżym powietrzu i wyjazdów. Nadejście lata świętowano także w studiu TVN24. Było odliczanie, było konfetti, a później... wielkie sprzątanie.
Pół minuty przed końcem odliczania do rozpoczęcia astronomicznego lata prezenter pogody Tomasz Wasilewski podzielił się nietypowym wyznaniem. - Ja mogę powiedzieć, że nie lubię lata i ono się zacznie za 30 sekund, więc to będzie dla mnie trudny czas - żartował. Obecne w studiu dziennikarki: Joanna Kryńska i Agata Tomaszewska-Wolna przygotowały dla niego niespodziankę. Gdy odliczanie dobiegło końca, wystrzeliły w jego stronę kolorowe konfetti. - Jako że Tomek bardzo lubi lato, postanowiłyśmy z Agatą uczcić ten moment. Jak ty pięknie wyglądasz - mówiła Joanna Kryńska. - Żebyś mógł przetrwać ten trudny czas. Możesz liczyć na nasze wsparcie - dodała Agata Tomaszewska-Wolna.
Niedługo później na profilu Kryńskiej pojawiło się nagranie, które z pewnością rozbawiło wiele osób. Dziennikarka uwieczniła, jak jej koleżanka zamiata porozrzucane konfetti. Zakulisowy kadr wrzucił również jeden z pracowników stacji, Adam Olcha. "Notatki z pracy... Słowna Agata Wolna obiecała, że pozamiata - dosłownie i w przenośni" - żartował.
Humorystyczne odliczanie do rozpoczęcia astronomicznego lata spodobało się widzom TVN24. Pod nagraniem ze studia szybko zaroiło się od komentarzy. "Kocham!", "Super dziewczyny", "Gratuluję tak wspaniałych koleżanek. Poranek z paniami to wielka przyjemność" - pisali internauci. Pojawiły się również wyrazy współczucia dla Wasilewskiego. Jak widać, sympatyków chłodniejszych pór roku nie brakuje. "Panie Tomaszu, ja jestem team 'bez lata' i ja pana rozumiem... Pozdrowionka, jest pan the best", "Trzymam kciuki, żeby pan Tomasz przetrwał lato" - czytamy.