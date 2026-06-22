21 czerwca rozpoczęło się astronomiczne lato, a to oznacza początek najcieplejszej i dla wielu najbardziej wyczekiwanej pory roku. Długie dni, krótkie noce oraz słoneczna pogoda zachęcają do wypoczynku na świeżym powietrzu i wyjazdów. Nadejście lata świętowano także w studiu TVN24. Było odliczanie, było konfetti, a później... wielkie sprzątanie.

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Dziennikarka TVN24 chwyciła za miotłę i pozamiatała. "Dosłownie i w przenośni"

Pół minuty przed końcem odliczania do rozpoczęcia astronomicznego lata prezenter pogody Tomasz Wasilewski podzielił się nietypowym wyznaniem. - Ja mogę powiedzieć, że nie lubię lata i ono się zacznie za 30 sekund, więc to będzie dla mnie trudny czas - żartował. Obecne w studiu dziennikarki: Joanna Kryńska i Agata Tomaszewska-Wolna przygotowały dla niego niespodziankę. Gdy odliczanie dobiegło końca, wystrzeliły w jego stronę kolorowe konfetti. - Jako że Tomek bardzo lubi lato, postanowiłyśmy z Agatą uczcić ten moment. Jak ty pięknie wyglądasz - mówiła Joanna Kryńska. - Żebyś mógł przetrwać ten trudny czas. Możesz liczyć na nasze wsparcie - dodała Agata Tomaszewska-Wolna.

Niedługo później na profilu Kryńskiej pojawiło się nagranie, które z pewnością rozbawiło wiele osób. Dziennikarka uwieczniła, jak jej koleżanka zamiata porozrzucane konfetti. Zakulisowy kadr wrzucił również jeden z pracowników stacji, Adam Olcha. "Notatki z pracy... Słowna Agata Wolna obiecała, że pozamiata - dosłownie i w przenośni" - żartował.

Internauci rozbawieni sytuacją w studiu TVN24. "Gratuluję wspaniałych koleżanek"

Humorystyczne odliczanie do rozpoczęcia astronomicznego lata spodobało się widzom TVN24. Pod nagraniem ze studia szybko zaroiło się od komentarzy. "Kocham!", "Super dziewczyny", "Gratuluję tak wspaniałych koleżanek. Poranek z paniami to wielka przyjemność" - pisali internauci. Pojawiły się również wyrazy współczucia dla Wasilewskiego. Jak widać, sympatyków chłodniejszych pór roku nie brakuje. "Panie Tomaszu, ja jestem team 'bez lata' i ja pana rozumiem... Pozdrowionka, jest pan the best", "Trzymam kciuki, żeby pan Tomasz przetrwał lato" - czytamy.