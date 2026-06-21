Polsat stopniowo ujawnia nazwiska uczestników nowej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Wśród osób, które pojawią się na parkiecie, znalazła się Marta Wiśniewska, znana publiczności jako Mandaryna. Po ogłoszeniu jej udziału w mediach społecznościowych programu pojawiło się wiele komentarzy. Głos zabrał również Michał Wiśniewski, były mąż piosenkarki.

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Michał Wiśniewski skomentował udział Mandaryny w "Tańcu z gwiazdami". Wystarczyło kilka słów

Niedługo po ogłoszeniu, że Mandaryna zatańczy w jednym z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji, lider zespołu Ich Troje postanowił krótko odnieść się do tej informacji i publicznie okazał jej wsparcie. - Baw się dobrze! - skomentował krótko. Komentarz ten pojawił się na Instagramie pod postem dotyczącym nowej uczestniczki programu.

Słowa Michała Wiśniewskiego jednak nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Od początku 2026 roku internauci spekulują bowiem, że on i Mandaryna ponownie się do siebie zbliżyli. Domysły te podsyca zresztą sam zainteresowany. - (...) Jeżeli chodzi o Martę, to Marta jest taką ostoją, zawsze była i zawsze jest. (...) Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy. Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem… One są zacne. Za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem, co na to Marta. Fajny pomysł. My musimy się nauczyć siebie (...) - skwitował.

Mandaryna zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". Tak skomentowała swój udział

Mandaryna zdążyła już wypowiedzieć się na temat swojego udziału w "Tańcu z gwiazdami". Wokalistka nie ukrywa, że od lat śledzi taneczne zmagania gwiazd, dlatego z entuzjazmem przyjęła propozycję udziału w programie. - Jestem wielką fanką "Tańca z gwiazdami". Co niedzielę siedzę z moją mamą i oglądamy program, kibicujemy. To są zawsze najbardziej spektakularne tańce i suknie, więc bardzo bym chciała zatańczyć. Poza tym to kawałek emocji - mówiła Marta Wiśniewska w "halo tu polsat".

Warto przypomnieć, że oprócz Mandaryny w show wystąpią m.in. Helena Englert i Andrzej Rosiewicz, których taneczne postępy widzowie będą mogli śledzić już jesienią.