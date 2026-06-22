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Koterski nie miał litości dla Kadziewicza. Tak go podsumował: Mam większe szanse

Michał Koterski zabrał głos na temat zmian w programie "Kocham cię, Polsko!" i ocenił Łukasza Kadziewicza, który w nowym sezonie przejął rolę kapitana drużyny. Aktor nie ukrywał, że dostrzega różnice między nim a Filipem Gurłaczem.
Łukasz Kadziewicz, Misiek Koterski
KAPiF

"Kocham cię, Polsko!" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów rozrywkowych w polskiej telewizji. W programie dwie drużyny rywalizują ze sobą w konkurencjach sprawdzających wiedzę o Polsce, a o dobrą zabawę dbają znani goście i prowadzący. W ostatnich tygodniach wokół formatu zrobiło się szczególnie głośno za sprawą zmian w składzie. Po odejściu Filipa Gurłacza do programu dołączył Łukasz Kadziewicz, który zadebiutował w roli kapitana drużyny. Zmiana dotknęła Michała Koterskiego. Aktor postanowił podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami na temat nowego kolegi z planu, a jego słowa z pewnością nie przejdą bez echa.

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Misiek Koterski tęskni za Filipem Gurłaczem? Powiedział to wprost

Po reaktywacji programu "Kocham cię, Polsko!" jedną z najbardziej komentowanych zmian okazało się odejście Filipa Gurłacza. Aktora w roli kapitana drużyny zastąpił Łukasz Kadziewicz, a decyzja stacji nie pozostała obojętna Michałowi Koterskiemu. - Pęka mi serce, bo związałem się z Filipem, zresztą znamy się nie od dziś, graliśmy razem w serialu. Łączy nas bliska relacja i bliska jest mi także droga, którą przeszedł. To dla mnie bardzo smutne, że on odchodzi - wyznał aktor Kozaczkowi.

Po odejściu Filipa Gurłacza produkcja postawiła na Łukasza Kadziewicza. Były reprezentant Polski w siatkówce od lat z powodzeniem rozwija się także w mediach jako dziennikarz. Widzowie mogą kojarzyć go m.in. z prowadzenia "Pytania na śniadanie", gdzie regularnie pojawia się w roli gospodarza programu. 17 czerwca Kadziewicz zadebiutował jako nowy kapitan drużyny w "Kocham cię, Polsko!", przejmując obowiązki po Gurłaczu. Jego pojawienie się w popularnym formacie szybko stało się tematem dyskusji wśród widzów i mediów, zwłaszcza że zastąpił jedną z najbardziej lubianych postaci poprzedniego sezonu.

Michał Koterski z lekką szpilą do Kadziewicza? Tak go podsumował

Koterski przyznał, że przed rozpoczęciem pracy nad programem nie znał bliżej Łukasza Kadziewicza. Okazję do lepszego poznania miał podczas wspólnej kolacji z Marzeną Rogalską, po której wyrobił sobie o nowym koledze bardzo pozytywną opinię. Aktor nie odmówił sobie jednak kilku żartów. – A co jest najważniejsze, i z tego się cieszę, nie jest tak mądry i lotny jak Filip, więc mam większe szanse na wygraną – przekazał Koterski. 

Podczas spotkania z mediami Koterski zapewniał Kadziewicza, że wypowiada się o nim wyłącznie dobrze. Po chwili ponownie pozwolił sobie na uszczypliwy komentarz. - Tak, on jest świetny, fantastyczny. No spójrzcie, może niezbyt rozgarnięty, ale naprawdę miły człowiek - dodał na koniec.

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