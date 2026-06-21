20 czerwca, jak co roku, ruszyła wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Tegoroczną edycję zainaugurowano w Bielsku-Białej. Na scenie pojawiły się m.in. Maryla Rodowicz i Doda, a uwagę publiczności przyciągnął także występ Michała Szpaka. Charyzmatyczny wokalista zaprezentował własną interpretację jednego z kultowych polskich utworów. Jak mu poszło?

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Michał Szpak zaśpiewał hit Maanamu. Internauci bezlitośni: Moje uszy krwawią

Michał Szpak wraz z Dominikiem Czużem, półfinalistą "The Voice of Poland", sięgnęli po jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Maanam - "Raz, dwa, raz, dwa". Jak to często bywa przy coverach wielkich przebojów, także i tym razem występ wywołał skrajne emocje wśród słuchaczy. Część internautów nie kryła rozczarowania wykonaniem. Ich zdaniem dominował w nim krzyk zamiast śpiewu. "Moje uszy krwawią", "Przerosło was to, słabizna", "Porażka" - pisali niezadowoleni.

Inni z kolei porównywali interpretację do wykonań Kory, podkreślając, że Szpakowi i Czużowi daleko było do jej poziomu. "Tylko Kora perfekcyjnie wykonywała ten utwór. Za wysokie progi", "Do tego utworu trzeba mieć dykcję jak Kora" - przypominali internauci.

Jednak mimo krytycznych głosów, spora część odbiorców oceniła występ Szpaka i Czuża pozytywnie. "Genialny duet. Ale była energia", "Co za występ. Brawo", "Kocham tę energię. To było świetne" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.

Michał Szpak po raz pierwszy tak otwarcie o zakończonym związku

Michał Szpak bardzo rzadko mówi publicznie o swoim życiu uczuciowym. Ostatnio jednak wokalista zrobił wyjątek i opowiedział o związku, który odegrał ważną rolę w jego życiu, ale ostatecznie zakończył się rozstaniem. Wokalista poruszył ten temat przy okazji premiery singla "Fire", zapowiadającego jego nowy album.

Jak wyjaśnił, utwór nawiązuje do walki o bliską relację, jednak jego osobiste doświadczenia nie miały tak szczęśliwego finału, jak historia przedstawiona w piosence. - Śpiewam o walce o bardzo ważną dla mnie relację. Tylko w "Fire" zakończyła się ona happy endem, w moim życiu - nie do końca. Chociaż po czasie stwierdzam, że nie mogę tak powiedzieć. Owszem, miłość nie przetrwała, ale rozstaliśmy się i zostaliśmy przyjaciółmi. Myślę, że to też jest sukces - wyznał. CZYTAJ CAŁOŚĆ: Szpak o bolesnym rozstaniu. "Najbardziej zatruta relacja w moim życiu".