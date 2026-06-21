Andrzej Onopiuk, znany widzom programu "Rolnicy. Podlasie", ponownie zaskoczył swoich fanów. Na prowadzonym wspólnie z ojcem Gienkiem kanale w serwisie YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze" opublikował nowe nagranie, w którym pokazał trwające na swoim gospodarstwie prace ziemne. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się kolejna duża inwestycja.

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Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" zapowiada tajemniczą inwestycję w Plutyczach. Fani snują domysły

We wspomnianym materiale widać rozkopany teren wokół posesji oraz pracującą koparkę. Andrzej nie zdradził jednak od razu, jaki jest cel prowadzonych robót. Zapowiedział jedynie, że efekty będą widoczne dopiero za jakiś czas. - Dzisiaj zaczynamy nową inwestycję. To ogromna niespodzianka. Ludzie się interesują, co znowu wymyśliłem. Musicie trochę poczekać - z tydzień, może więcej. Zobaczycie, co tu powstanie. Czas pokaże, co tu zrobimy - ogłosił, tylko podsycając ciekawość wśród fanów.

Tajemnicza zapowiedź szybko wywołała falę komentarzy pod filmem. Internauci zaczęli zgadywać, co może powstać na terenie gospodarstwa. Pojawiło się wiele teorii i przypuszczeń. "Chyba nowy kurnik" - napisał jeden z internautów. "Nie wiem, czy trafiłem, ale mi to wygląda na basen" - celował kolejny. "Altana będzie" - dodał inny użytkownik, wyraźnie przekonany o słuszności swojej opinii.

Na razie Andrzej nie ujawnia więcej szczegółów. Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne materiały publikowane na kanale. Jedno jest pewne - nowa inwestycja już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów rolnika z Plutycz.

"Rolnicy. Podlasie". Fani stanęli w obronie Andrzeja z Plutycz. Poszło o miniaturkę filmu na YouTube

Fani Andrzeja z Plutycz jakiś czas temu stanęli w jego obronie po tym, jak w sieci pojawiły się komentarze dotyczące miniaturki jednego z filmów na YouTube. Rolnik wystąpił w nagraniu u Justyny i Łukasza Maciorowskich, którzy również prowadzą kanał pokazujący życie na gospodarstwie. Choć sam materiał wzbudził zainteresowanie widzów, część internautów skupiła się na miniaturce filmu.

Przedstawiono na niej uśmiechniętego Andrzeja, co wywołało falę krytyki - zwłaszcza przez sposób, w jaki został tam pokazany. "Nie dość, że zarabiają na Andrzeju, to jeszcze robią z niego pośmiewisko", "Specjalnie tę miniaturkę daliście? Żeby się pośmiać z chłopaka?", "Już zdjęcia nie mogliście lepszego wstawić...", "Miniaturkę to odwaliliście" - pisali.