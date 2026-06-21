20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie odbył się koncert "Wianki nad Wisłą - Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia". Na scenie wystąpili popularni artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne, m.in. Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Beata Kozidrak, Natalia Przybysz i Katarzyna Nosowska. Telewizyjne koncerty od zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Nie inaczej było i tym razem. Muzyczne aranżacje nie wszystkim przypadły do gustu.
Pod nagraniami udostępnionymi przez TVN zaroiło się od komentarzy. Mnóstwo komplementów zebrał m.in. Piotr Cugowski. "Najlepszy! Reszta to przynudzanie było", "Jak zwykle świetny występ" - pisali internauci. Sporo pochwał dostała również Patrycja Markowska. "Oglądałam... Ta piosenka niech się niesie wszędzie, bo jest genialna", "Petarda" - czytamy.
Niestety pojawiło się też sporo krytycznych komentarzy. Widzowie zwrócili uwagę na kiepskie aranżacje i mało interesujący repertuar. Zdaniem niektórych z roku na rok "Wianki nad Wisłą" reprezentują coraz gorszy poziom. "Słaby, bardzo słaby koncert. Z każdym rokiem jest coraz gorzej niestety", "To jest porażka", "Te aranżacje są fatalne", "O co chodzi z tymi aranżami? Był konkurs na najgorsze?", "Poziom taki, że ciężko słuchać do końca" - pisali poirytowani. A wy co myślicie o tegorocznym wydaniu "Wianków nad Wisłą"? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.
"Wianki nad Wisłą" zostały zainicjowane 27 lat temu przez Andrzeja Matusiaka, wieloletniego dyrektora Stołecznej Estrady. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Matusiak wyjaśnił, dlaczego to wydarzenie od lat zajmuje tak ważne miejsce w kulturalnym kalendarzu Warszawy. - Spotykamy tutaj pary, które zaczęły swoją znajomość właśnie na Wiankach, dzisiaj są już małżeństwami, wracają, żeby być jeszcze raz w tym samym wspaniałym miejscu, które dobrze im się kojarzy, bo to jest takie miejsce magiczne. Nie tylko dlatego, że blisko Starówka, ale że atmosfera powitania lata w Warszawie jest absolutnie wyjątkowa, zakorzeniona już w tej tradycji warszawskiej - opowiadał.