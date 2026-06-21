Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Polsat powoli odsłania karty i ogłasza pierwszych uczestników. Oficjalnie potwierdzono już udział Heleny Englert oraz w niedzielę 21 czerwca także Mandaryny. Mimo że fani artystki cieszą się, że pojawi się w show, część internautów zwróciła uwagę na fakt, że ma ona już spore doświadczenie w świecie tańca.

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Mandaryna w "Tańcu z gwiazdami" podzieliła internautów. "Trochę to nie fair"

"Do naszej roztańczonej ekipy dołącza Marta 'Mandaryna' Wiśniewska. Popularna wokalistka, której przeboje śpiewa cała Polska. 'Ev’ry Night', czy 'Here I Go Again' - któż nie zna tych hitów? Marta, witamy w rodzinie 'TzG' i widzimy się jesienią na parkiecie!" - przekazano we wpisie w mediach społecznościowych programu. Choć w komentarzach fani show oraz artystki cieszą się z jej udziału, druga część obserwatorów nie do końca podziela ich zdanie.

"Kurczę, nie wiem, czy to fair wobec innych uczestników, którzy nie są tancerzami", "Rozumiem, że występuje jako tancerka, przecież to jest nie fair wobec innych 'gwiazd'", "Trochę to nie fair, bo Mandaryna ma obycie z tańcem, więc będzie miała dużo prościej niż ktoś, kto jest aktorem albo inną osobą totalnie zieloną w tańcu", "Przecież to jest bardzo niesprawiedliwe. Ona jest tancerką i ma chyba nawet swoją szkołę taneczną" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Ten uczestnik może namieszać w nowym "Tańcu z gwiazdami". "Umie zrobić show"

Przypomnijmy, że pośród możliwych postaci nadchodzącego sezonu "Tańca z gwiazdami" wymieniono również Andrzeja Rosiewicza. Jeśli informacja ta potwierdziłaby się, wokalista zapisze się w historii programu jako najstarszy uczestnik. "Wszyscy wiedzą, że umie zrobić show. Mimo swoich 82 lat na karku wciąż jest pełen energii i wigoru. Dla niego wiek to tylko liczba" - poinformował informator Plejady. Dotychczas udział Rosiewicza nie został jednak oficjalnie potwierdzony przez produkcję. Więcej przeczytacie w artykule: "Ma 82 lata i może namieszać w nowym sezonie 'Tańca z gwiazdami'? Padło kolejne nazwisko".