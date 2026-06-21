W sobotę 20 czerwca w Warszawie odbył się koncert "Wianki nad Wisłą", który poprowadził dobrze znany polskim telewidzom Jan Pirowski. W pewnym momencie imprezy, prezenter postanowił zaskoczyć publikę i ogłosić, iż jego nową współprowadzącą "Dzień dobry TVN" została Izabella Krzan. "Mr Pirowski i Ms Krzan mają ogromną przyjemność dołączyć do składu. I nie możemy się was już doczekać!" - mogliśmy przeczytać w opublikowanym później wpisie w mediach społecznościowych. Jak oceniają jednak ten duet internauci?

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Jan Pirowski i Izabella Krzan oficjalnie w "Dzień dobry TVN". Widzowie są podzieleni

Pod oficjalnym wpisem w mediach społecznościowych stacji prędko pojawiła się lawina komentarzy. Widzowie śniadaniówki postanowili ocenić duet Pirowski-Krzan, który miał niebawem pojawić się na ekranach ich telewizorów. Głosy okazały się przy tym mocne podzielone. "Jestem na nie", "Osobiście nie podoba mi się ten pomysł", "Ostatnio wszędzie się wciska Krzan", "Po co jacyś nowi. Obecni są wystarczający", "Jakoś ich nie widzę, są bardzo sztywni" - mogliśmy przeczytać wśród wpisów.

Z drugiej strony pojawiło się też wiele bardziej pozytywnych komentarzy. "Super para", "Fajni, pozytywni ludzie - dobry ruch!", "Na pewno sprawdzą się świetnie", "Normalny, sympatyczny duet. Życzę powodzenia", "I to jest powód dla którego zacznę oglądać 'Dzień dobry TVN'. Brawo", "No i pięknie, ale będzie fajna energia" - pisali również internauci.

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W mediach społecznościowych głos postanowili także zabrać inni prowadzący i pracownicy "Dzień dobry TVN". Pod wspólnym postem Pirowskiego i Krzan pojawiło się kilka wymownych komentarzy. "No, i teraz to mamy komplet. Dzień dobry!" - napisał Damian Michałowski. "Do zobaczenia jutro kochani. Już was lubię, w sumie od zawsze" - dodała też Paulina Krupińska. "Can't wait na pierwszy wspólny szołbiz!" - przekazał podekscytowany Oliwer Kubiak. "Widzimy się w studiu kochani!" - dodał od się również Jacek Cygan.