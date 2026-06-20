TVN przygotował dla widzów szereg atrakcji. W sobotę 20 czerwca w Warszawie zorganizowano koncert, na który zaproszono największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. "Wianki nad Wisłą" rozpoczęła Beata Kozidrak i Bajm, później na scenie pojawili się m.in. Anita Lipnicka i Katarzyna Nosowska czy Natalia Przybysz. W rolę prowadzącego wcielił się tym razem Jan Pirowski. W pewnym momencie prezenter wygadał się, co dla widzów śniadaniówki przygotowała stacja TVN. Jesteście ciekawi?

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"Dzień dobry TVN" z nową prowadzącą

W jaki sposób Jan Pirowski ogłosił nową nowinę? Podczas koncertu nawiązał do tego, że operatorzy kamer pokażą osoby z tłumu. W pewnym momencie na ekranach pojawiła się... Izabella Krzan. To właśnie wtedy prezenter przekazał, że wspólnie stworzą nową parę prowadzących "Dzień dobry TVN". Informacja została też potwierdzona w mediach społecznościowych programu.

"Mr Pirowski i Ms Krzan mają ogromną przyjemność dołączyć do składu. I nie możemy sie was już doczekać!" - czytamy na Instagramie. Widzowie już ruszyli do komentowania. "Gratulacje", "Super wiadomość", "Będzie fajnie, świeża krew z mega dużą dawką pozytywnej energii. Gratki. Kamera cię uwielbia" - piszą. Swoje wpisy zostawili także inni prowadzący "DDTVN". "No, i teraz to mamy komplet. Dzień dobry!" - napisał Damian Michałowski. "Do zobaczenia jutro kochani. Już was lubię, w sumie od zawsze" - dodała Paulina Krupińska. Jak oceniacie tę parę? Dajcie znać w naszej sondzie!

"Dzień dobry TVN" ze zmianą w wakacje. Tak będzie wyglądać emisja

W tym roku produkcja przygotowała gratkę dla widzów. Jak się okazuje, TVN będzie emitować śniadaniówkę także w wakacje bez zmiany w ramówce. Od 27 czerwca odcinki będą nadawane każdego dnia. Dodajmy przy okazji, że Jan Pirowski dość długo nie wiedział, z kim będzie w parze. W przeszłości pojawiał się razem z Małgorzatą Tomaszewską oraz właśnie z Izabellą Krzan. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: Tych zmian w "Dzień dobry TVN" widzowie mogli się nie spodziewać. Wiadomo, co się wydarzy.