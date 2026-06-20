Maryla Rodowicz od dekad pozostaje jedną z największych ikon polskiej sceny muzycznej. Artystka, która ma na koncie dziesiątki przebojów i nieprzerwanie koncertuje przed publicznością, 20 czerwca pojawiła się na inauguracji tegorocznej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Bielsku-Białej. Jej występ nie przeszedł jednak bez echa. W sieci szybko zaroiło się od komentarzy, a opinie widzów okazały się wyjątkowo podzielone.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha i jego opinia o Fryderykach

Maryla Rodowicz wystąpiła w Bielsku-Białej. Widzowie błyskawicznie zabrali głos

Wokalistka postawiła tego wieczoru na niezwykle efektowną i teatralną stylizację, która od razu przyciągała uwagę publiczności. Artystka wystąpiła w obszernej kreacji złożonej z wielu warstw falban i tiulu w intensywnych odcieniach różu, fuksji i czerwieni. Bufiasta warstwa niemal całkowicie otulała sylwetkę gwiazdy, tworząc spektakularny, sceniczny efekt. Całość doskonale wpisywała się w charakterystyczny dla Rodowicz, odważny i pełen przepychu styl, do którego nas przyzwyczaiła.

Jak jej występ odebrali internauci? "Brawo pani Marylko", "Piękna piosenka", "Gwiazda, wielka gwiazda", "Najlepsza" - piszą fani Rodowicz. Jak to w sekcji komentarzy pod nagraniami z występów bywa, nie zabrakło i krytycznych opinii dotyczących kwestii wokalnej oraz ubioru - szczególnie na tego typu wydarzeniach gwiazdy mają prawo zaszaleć. "Mam wrażenie jakby to nie był jej głos tylko podłożony, nie pasuje mi do niej", "Tego nie da się oglądać. Nic nowego", "Generalnie lubię piosenki pani Maryli, ale w pewnym momencie trzeba przystopować" - czytamy inne komentarze. Co sądzicie?

Maryla Rodowicz na koncercie TVPOtwórz galerię

Maryla Rodowicz nadal zachwyca wyglądem. Musiała przejść operacje?

Podczas rozmowy w programie "Magda gotuje internet" nie zabrakło tematów związanych z wyglądem i upływem czasu. Gdy Magda Gessler pochwaliła Marylę Rodowicz za świetną formę i młody wygląd, piosenkarka postanowiła od razu rozwiać wszelkie domysły. Z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru zaznaczyła, że jej obecny wygląd nie jest efektem operacji plastycznych.

Wypowiedź Rodowicz szybko zwróciła uwagę prowadzącej. Choć Gessler podkreśliła, że nie ocenia kobiet korzystających z zabiegów medycyny estetycznej, wokalistka dała do zrozumienia, że nie zamierza przypisywać swojej metamorfozy wyłącznie genom czy szczęściu. Jej szczere wyznanie wywołało salwę śmiechu w studiu i pokazało, że gwiazda potrafi z dystansem podejść do tematów, które od lat budzą zainteresowanie fanów i mediów.