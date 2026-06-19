Przygotowania do kolejnej edycji programu "Taniec z gwiazdami" nabierają tempa. Produkcja stopniowo ujawnia nazwiska osób, które mogą pojawić się na parkiecie. Po ogłoszeniu udziału Heleny Englert, media donoszą o kolejnym potencjalnym uczestniku.

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Andrzej Rosiewicz dołączy do "Tańca z gwiazdami"?

Jak poinformowała Plejada, w nowej odsłonie tanecznego show może wystąpić Andrzej Rosiewicz. Jeśli te informacje się potwierdzą, wokalista zapisze się w historii programu jako najstarszy uczestnik. Popularny piosenkarz ma obecnie 82 lata, jednak wciąż pozostaje aktywny zawodowo i regularnie pojawia się na scenie.

Według osoby cytowanej przez portal, twórcy programu liczą na to, że wokalista będzie jedną z najbardziej barwnych postaci nowej edycji. "Wszyscy wiedzą, że umie zrobić show. Mimo swoich 82 lat na karku, wciąż jest pełen energii i wigoru. Dla niego wiek to tylko liczba" - przekazało źródło portalu. Na razie udział Andrzeja Rosiewicza nie został oficjalnie potwierdzony przez produkcję programu. Jeśli jednak rzeczywiście pojawi się na parkiecie, jego występy z pewnością wzbudzą duże zainteresowanie wśród widzów.

Sam wokalista wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza rezygnować z pracy i występów na scenie. "Nie zwalniam tempa i nie tracę pogody ducha. Mówię o sobie: były harcerz i sportowiec, a obecnie artysta estradowy odrzutowiec. I tego się trzymam. Mimo wieku formę fizyczną cały czas mam" - wyznał w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

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Choć życie zawodowe Andrzeja Rosiewicza jest dobrze znane publiczności, rzadko opowiada o swojej rodzinie. Wokalista założył ją stosunkowo późno. Swoją przyszłą żonę Iwonę poznał w 1994 roku, a trzy lata później para stanęła na ślubnym kobiercu. Ich najstarszy syn Jędrzej ma dziś 26 lat i z powodzeniem rozwija własną ścieżkę zawodową.

Jędrzej Rosiewicz pracuje jako reporter Polskiego Radia, głównie na antenie Czwórki. Zajmuje się tematami społecznymi, naukowymi oraz ekologicznymi. Szerszej publiczności dał się poznać również dzięki udziałowi w teleturnieju "Jeden z dziesięciu". W odcinku wyemitowanym w grudniu 2022 roku okazał się najlepszy i zwyciężył w programie.