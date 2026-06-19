"Taniec z gwiazdami" od lat pozostaje jednym z najgłośniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Show nie tylko dostarcza widzom emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i medialnych dyskusji, ale też wielokrotnie pomaga uczestnikom zdobyć jeszcze większą popularność. Nic więc dziwnego, że każda kolejna informacja o składzie nowej edycji budzi spore zainteresowanie. Już wiadomo, że jesienią na parkiecie pojawi się Helena Englert, która prężnie rozwija karierę aktorską.

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Zobacz wideo Englert przed kolejnym wyzwaniem w karierze

"Taniec z gwiazdami" stawia na młode pokolenie. Helena Englert może zaskoczyć

Jesienna edycja "Tańca z gwiazdami" powoli odsłania kolejne karty. Tym razem wszystko wskazuje na to, że na parkiecie zobaczymy aktorkę, która od lat budzi zainteresowanie widzów i mediów. Jej udział w programie może okazać się jednym z najgłośniejszych punktów nadchodzącego sezonu. Jak ustaliła Plejada, Helena Englert zdecydowała się przyjąć zaproszenie do tanecznego show Polsatu. Co ciekawe, jej nazwisko było łączone z programem już wcześniej, jednak ostatecznie nie pojawiła się w poprzedniej edycji.

"Helena miała być w programie już w poprzedniej edycji, ale w ostatniej chwili się wycofała z powodu skandalu wokół jej udziału w 'Hamlecie' reżyserowanym przez Jana Englerta. Teraz kurz już opadł, więc postanowiła spróbować swoich sił na parkiecie. Ma wiele pomysłów i jest podekscytowana" - przekazała Plejadzie osoba związana z Polsatem.

Helena Englert oficjalnie ogłoszona przez produkcję. Nie brakuje komentarzy

19 czerwca przed południem pojawił się post na Instagramie programu, w którym potwierdzono udział gwiazdy. "Panie i panowie - pora na pierwszą uczestniczkę nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jesienią na naszym parkiecie zobaczycie Helenę Englert - aktorkę i wokalistkę młodego pokolenia, która z powodzeniem podbija polskie ekrany oraz sceny" - napisano.



Pod wpisem nie zabrakło poruszenia - Englert kibicują koledzy i koleżanki z branży, a także znani tancerze. Co możemy znaleźć w komentarzach? "Kolejna osoba z ekipy 'Rodzinki.pl'", "W parze z Jackiem Jeschke wyglądałaby pięknie. Ale skoro nie będzie Jacka, to może Michał Kassin? Go, Hela! Wspaniała wiadomość!", "Jest świetna ekipa, bardzo się cieszę" - czytamy zachwyty. Nie zabrakło również krytycznych komentarzy, co jest normalne pod postami dotyczącymi uczestników. "Znana z czego? Chyba tylko z bycia córka Jana Englerta", "Żenada! Oby kolejne osoby były lepsze!" - piszą inni internauci.