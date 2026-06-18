Izabela Kuna, jedna z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych polskich aktorek, ma pojawić się w nowej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Jak wynika z nieoficjalnych informacji, jesienią 2026 roku widzowie zobaczą ją na parkiecie popularnego show emitowanego przez Polsat.
Według informacji uzyskanych przez Plejadę producenci programu od dawna starali się namówić aktorkę do udziału w programie. Dotychczas jednak napięty grafik zawodowy uniemożliwiał jej przyjęcie zaproszenia.
Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i nareszcie się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt
- przekazała osoba związana z Polsatem w rozmowie z serwisem. Jeśli te informacje się potwierdzą, Izabela Kuna będzie jedną z gwiazd, które jesienią zawalczą o Kryształową Kulę w kolejnej edycji show. Poprosiliśmy aktorkę o komentarz w tej sprawie, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Izabela Kuna od wielu lat należy do grona najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego kina, telewizji i teatru. Przełomowym momentem w jej karierze okazały się role w serialach "Na Wspólnej" oraz "Barwy szczęścia", które przyniosły jej dużą popularność. W 2004 roku została wyróżniona Grand Prix dla najlepszej aktorki podczas Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za rolę Łucji w spektaklu telewizyjnym "Łucja i jej dzieci". Szeroka publiczność pokochała ją także za występ w komedii "Lejdis"
W ostatnim czasie aktorka wystąpiła między innymi w filmie "Teściowie 3". Wcześniej można było oglądać ją także w serialu "Klara" oraz w nowej ekranizacji "Znachora" przygotowanej przez Netfliksa. CZYTAJ TEŻ: Niewiele osób pamięta Izabelę Kunę z "Klanu". Zagrała najsmutniejszy wątek w historii serialu