Izabela Kuna, jedna z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych polskich aktorek, ma pojawić się w nowej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Jak wynika z nieoficjalnych informacji, jesienią 2026 roku widzowie zobaczą ją na parkiecie popularnego show emitowanego przez Polsat.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Zając chce wrócić do "Tańca z gwiazdami". Z kim chciałaby zatańczyć w edycji samych gwiazd?

Izabela Kuna dołącza do "Tańca z gwiazdami"? Aktorka po latach miała przyjąć propozycję Polsatu

Według informacji uzyskanych przez Plejadę producenci programu od dawna starali się namówić aktorkę do udziału w programie. Dotychczas jednak napięty grafik zawodowy uniemożliwiał jej przyjęcie zaproszenia.

Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i nareszcie się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt

- przekazała osoba związana z Polsatem w rozmowie z serwisem. Jeśli te informacje się potwierdzą, Izabela Kuna będzie jedną z gwiazd, które jesienią zawalczą o Kryształową Kulę w kolejnej edycji show. Poprosiliśmy aktorkę o komentarz w tej sprawie, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Izabela Kuna ma na koncie dziesiątki ról. Te produkcje przyniosły jej popularność

Izabela Kuna od wielu lat należy do grona najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego kina, telewizji i teatru. Przełomowym momentem w jej karierze okazały się role w serialach "Na Wspólnej" oraz "Barwy szczęścia", które przyniosły jej dużą popularność. W 2004 roku została wyróżniona Grand Prix dla najlepszej aktorki podczas Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za rolę Łucji w spektaklu telewizyjnym "Łucja i jej dzieci". Szeroka publiczność pokochała ją także za występ w komedii "Lejdis"

W ostatnim czasie aktorka wystąpiła między innymi w filmie "Teściowie 3". Wcześniej można było oglądać ją także w serialu "Klara" oraz w nowej ekranizacji "Znachora" przygotowanej przez Netfliksa. CZYTAJ TEŻ: Niewiele osób pamięta Izabelę Kunę z "Klanu". Zagrała najsmutniejszy wątek w historii serialu