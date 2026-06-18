Wyzywali ją w szkole. Szok, jakie słowa słyszała Krupińska

W programach śniadaniowych często poruszane są tematy trudne, które potrafią dotknąć również samych prowadzących. 18 czerwca w "Dzień dobry TVN" podczas kącika show-biznesowego Oliwer Kubiak poruszył temat Artura Rojka, który wydał singiel "Gruby, mały" - będzie on częścią nowej płyty muzyka. Tam powrócił do dzieciństwa. Wówczas musiał mierzyć się z niewybrednymi komentarzami pod swoim adresem. Prowadzący wydanie programu, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, również słyszeli niemiłe słowa. Byli przezywani przez inne dzieci.

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Paulina Krupińska mierzyła się z hejtem w dzieciństwie. To słyszała

Podczas rozmowy z Oliwerem Kubiakiem gospodarze programu powrócili wspomnieniami do dzieciństwa. Damian Michałowski ujawnił, że słyszał od dzieci, że jest "gruby, rudy i piegowaty". Paulina Krupińska również mierzyła się z niemiłymi komentarzami. Wyśmiewano ją ze względu na wzrost. - Chuda szkapa, żyrafa - mówiła w "Dzień dobry TVN". Prezenterka zwróciła uwagę na to, że większość z nas zetknęła się w dzieciństwie z łatkami, które przypinali nam rówieśnicy. - Każdy miał jakąś łatkę. My wtedy nie byliśmy gwiazdami, nie byliśmy osobami publicznymi. Nie pokazywaliśmy się medialnie. Każdy z nas był dzieckiem, każdy z nas z czymś się mierzył - stwierdziła Krupińska, na co koledzy jej przytaknęli.

Paulina Krupińska pokazała zdjęcia sprzed lat. Mówi o błędach młodości

Paulina Krupińska postanowiła opublikować w mediach społecznościowych zdjęcia sprzed lat. Na jednym z nich siedzi w towarzystwie koleżanki, Rozalii Mancewicz. Obie są modnie ubrane. Krupińska ma na sobie krótką jeansową spódnicę, czarne buty na obcasie oraz jeansową kurtkę. Szczególną uwagę przykuwa oryginalne nakrycie głowy, które wpisuje się w trendy minionych już lat. Na jednym z kolejnych ujęć widzimy prezenterką na tle Giewontu. "Cienkie brwi i perłowy cień. Tzw. błędy młodości" - żartowała na relacji na Instagramie Krupińska. Nie da się ukryć, że nietrudno ją rozpoznać, co oznacza, że Miss Polonia 2012 niewiele zmieniła się na przestrzeni lat. Zdjęcia znajdziecie tutaj: Krupińska pokazała zdjęcia sprzed 23 lat. Pisze o "błędach młodości"