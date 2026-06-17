Program Bagiego wstrzymany. Influencer zwrócił się do fanów

Mikołaj "Bagi" Bagiński nie może narzekać na brak zainteresowania. Po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami" jego nazwisko coraz częściej pojawia się nie tylko w mediach społecznościowych, ale również w kontekście dużych projektów telewizyjnych. W ostatnim czasie wiele mówiło się o jego rozmowach z Polsatem i możliwościach dalszego rozwoju kariery w stacji. Sam influencer nie zamierzał jednak czekać na kolejne propozycje i postanowił skupić się na własnym przedsięwzięciu. Tak narodziła się "Farma Bagiego" - autorski format internetowy, który miał być dla niego kolejnym ważnym krokiem zawodowym. Pojawił się jednak problem.

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Miał być wielki sukces, a tu taki zwrot. Bagi przekazał ważne informacje

Projekt "Farma Bagiego" od początku budził duże emocje wśród obserwatorów. Bagi otwarcie przyznawał, że włożono w niego wiele miesięcy pracy, a sam pomysł był dla niego wyjątkowo ważny. Nie ukrywał również, że powrót do internetowych korzeni sprawia mu ogromną satysfakcję. Wszystko wskazywało na to, że nowy program będzie regularnie pojawiał się w sieci, a widzowie z zainteresowaniem śledzili jego pierwsze odsłony. Tym większe było zaskoczenie, gdy influencer niespodziewanie opublikował komunikat dotyczący dalszych losów produkcji. Okazało się, że zaplanowana premiera kolejnego odcinka nie dojdzie do skutku. Influencer wydał oświadczenie na kanale nadawczym na swoim profilu na Instagramie.

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Bagi przerwał emisję programu. "Marzyłem, aby to zrealizować"

W relacji zamieszczonej w sieci Bagi poinformował fanów o nagłej zmianie planów. "Widzowie, premiera dzisiejszego odcinka zostaje tymczasowo wstrzymana..." - przekazał. Jak wyjaśnił, obecnie prowadzi rozmowy związane z dalszą emisją programu i liczy na szybkie rozwiązanie sytuacji. "Prowadzę obecnie rozmowy dotyczące emitowania dalej mojego programu. Mam wielką nadzieję, że wrócę jak najszybciej z dobrymi wieściami. Nie muszę wam mówić, jak ważny jest to dla mnie projekt, jak marzyłem, aby to zrealizować. Dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia od wczoraj, dokładam wszelkich starań, aby jak najszybciej wrócić do dalszych publikacji" - napisał. Na razie nie wiadomo, co dokładnie stoi za decyzją o zawieszeniu projektu, jednak fani nie kryją nadziei, że "Farma Bagiego" wróci do regularnej emisji.