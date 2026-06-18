"Shrek Forever", który miał premierę w 2010 roku, miał być ostatnią częścią przygód zielonego ogra. Twórcy zdecydowali się jednak na kontynuację popularnej serii i po 17 latach fani doczekają się kolejnego filmu z tej serii. Wiadomo, że premiera będzie miała miejsce w czerwcu przyszłego roku. Pierwszy zwiastun "Shreka 5" nie przypadł jednak widzom do gustu. Problemem okazała się animacja, która nie przypominała tej sprzed lat. Producenci opublikowali pierwszą zapowiedź w języku polskim. Internauci byli oburzeni, że postacie nie mówią tymi głosami, do których przyzwyczajeni są widzowie. Zbigniew Zamachowski już zabrał głos i wyjaśnia, co się stało.

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Zwiastun "Shreka 5" zszokował internautów. Zbigniew Zamachowski komentuje kwestię dubbingu

Zbigniew Zamachowski przed laty stał się polskim głosem Shreka, więc jakie było zdziwienie, gdy to nie on dubbinguje zielonego ogra w najnowszym zwiastunie piątej części filmu. Pojawiła się fala spekulacji, co do tego, iż nie usłyszymy aktora w "Shreku 5". Zamachowski postanowił nieco uspokoić fanów. W rozmowie z portalem tvn.pl odniósł się do kwestii dubbingu w filmie. - Nie wyobrażam sobie - tak jak większość widzów - że Shrek może przemówić w piątej części innym głosem niż moim. Moje dzieci dorastały z tą wersją "Shreka". Rzecz dotyczy negocjacji, nie tylko finansowych - przekazał.

Aktor wyjaśnił, iż producenci chcieli jak najszybciej wypuścić zwiastun bajki. - Jedyne co mogę powiedzieć i zapewnić wszystkich fanów, nie stawiam zapór nie do pokonania. Proces negocjowania jest dość skomplikowany i długi. Wytwórni zależało na tym, żeby zwiastun 5. części "Shreka" zrobić jak najszybciej. Nie udało się to, nie z mojej winy - zaznaczył Zamachowski.

Maciej Stuhr wcieli się w Osła. Przejmie rolę po ojcu

Jerzy Stuhr zmarł w 2024 roku. Wielu zastanawiało się, kto zastąpi go w roli Osła w "Shreku 5". Nie da się ukryć, że postać jest jedną z najważniejszych w całej serii. Wiadomo, że będzie to jego syn. Co ciekawe, we wspomnianym zwiastunie zabrakło głosu Macieja Stuhra. Według informacji podanych przez portal Pudelek, aktor ma przejąć schedę po ojcu, a pomóc w pracy ma mu sztuczna inteligencja. - Zdecydowano, że Maciej Stuhr będzie wspomagany przez sztuczną inteligencję, aby widzowie jak najmniej odczuli brak Jerzego Stuhra. Na razie szczegóły wykorzystania tej technologii są owiane tajemnicą - mówił informator serwisu.